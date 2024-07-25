Суд Камышина отправил в депортационный центр гражданина Украины после анонса публичной акции

25 июля 2024, 20:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин Украины Александр Гонгадзе Вольный Росс, который отбыл административный арест за организацию в Камышине пробега колясочников, будет депортирован из России. Его и жену оштрафовали по статье о нарушении миграционного законодательства, депортация ожидается на следующей неделе, несмотря на возможность преследования на родине из-за пророссийской позиции, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Александр Росс (на сайте суда фамилия активиста указана как Гонгадзе Вольный Росс, в СМИ он также упоминается как Гонгадзе-Росс или Гонгадзе) планировал провести заезд на инвалидных колясках, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам в Камышине. Акция не состоялась, так как Росса арестовали на девять суток за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

Гражданин Украины Александр Гонгадзе Вольный Росс будет депортирован за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. В постановлении Камышинского горсуда указано, что он въехал на территорию России 2 октября 2023 года, но спустя 90 суток не выехал за ее пределы.

Сам активист в суде указал, что в тридцатидневный срок он обратился в МФЦ г. Камышина с целью постановки на учёт и, по его мнению, срок регистрации не истек.

В решении суда утверждается, что активист на миграционный учёт не встал и патент на осуществление трудовой деятельности в Волгоградской области не оформлял. При этом суд не учел доводы, что у него в Камышине есть жена и сын.

Суд назначил ему административный штраф в 2100 рублей и принудительное выдворение. "До выдворения за пределы Российской Федерации Гонгадзе Вольного Росса Александра Сергеевича содержать в специальном учреждении Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Волгограду", предельный срок содержания в депортационном центре установлен до 5 октября", - указано в решении суда.

Гражданскую жену Александра Гонгадзе Вольного Росса также оштрафовали за пособничество нелегальной миграции - за то, что она пустила его пожить к себе домой, сообщило сегодня издание V1.

Адвокат Валерия Триголос отметила, что Гонгадзе Вольный Росс живет на территории России семь лет, у него есть семья. "Данное выдворение порождает разъединение его с семьей", - привело издание ее слова.

Она отметила, что в случае депортации на Украину Гонгадзе Вольному Россу грозит опасность, так как он имеет пророссийские взгляды и "финансово помогал вооруженным силам Российской Федерации". "Его как-то оперативно выдворять будут — уже на следующей неделе", — заявила она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.