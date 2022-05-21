21 мая 2022, 17:57

Глава Дзержинского района подтвердил гибель жителя Волгограда на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Соболезнования семье сапера из Волгограда Юрия Светашова, погибшего при боевых действиях на Украине, выразил глава Дзержинского района.  С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 36 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая мэр Фролово сообщил, что сержант Владимир Керин, старший лейтенант Дмитрий Давыдов и  рядовой Михаил Ефремов погибли на Украине. Таким образом, власти подтвердили гибель в ходе спецоперации 35 уроженцев Волгоградской области.

Семья сапера Юрия Светашова, принимавшего участие в спецоперации на Украине, получила известие о его гибели, сообщили сегодня "Новости Волгограда". Светашову было 30 лет, до своего следующего дня рождения он не дожил два месяца, говорится в сообщении.

Житель Волгограда геройски погиб при исполнении воинского долга, сообщили в командовании воинской части, где он служил, не уточнив обстоятельства и место гибели военного. У Светашова остались жена и мать, глава Дзержинского района передал им соболезнования.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 36 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Кадыров отчитался о возвращении Делимханова и чеченских силовиков с Украины", "Власти признали гибель на Украине ста уроженцев Дагестана",  "Глава Табасаранского района сообщил о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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