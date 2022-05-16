Мэр Фролово подтвердил гибель трех уроженцев города на Украине

16 мая 2022, 13:22

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Сержант Владимир Керин, старший лейтенант Дмитрий Давыдов и рядовой Михаил Ефремов погибли на Украине, сообщил мэр Фролово. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 35 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", капитан Алексей Ануфриев и младшие сержанты Михаил Пурясьев и Николай Бакаев погибли на Украине. Таким образом, власти подтвердили гибель в ходе спецоперации 32 уроженцев Волгоградской области.

28-летний сержант Владимир Керин, 29-летний старший лейтенант Дмитрий Давыдов и 19-летний рядовой Михаил Ефремов погибли на Украине в ходе специальной военной операции, сообщил глава Фролово Василий Данков в своем Telegram-канале 11 мая.

О гибели Михаила Ефремова ранее писало издание "Новости Волгограда". После службы в армии Владимир заключил контракт, служил разведчиком, говорится в публикации от 9 мая.

Дмитрий Давыдов родился во Фролово, окончил местную среднюю школу №1 , затем закончил Саратовскую государственную академию права. После окончания вуза отправился на срочную службу, а затем подписал контракт. Он погиб 6 мая в ходе спецоперации на Украине, был похоронен в Волгограде, сообщило 12 мая издание V1.

Похороны Владимира Керина состоялись 8 мая, он похоронен в городе Фролово, говорится в другой публикации издания от 11 мая.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 35 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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