Власти Камышинского района сообщили о гибели десантника на Украине

25 мая 2022, 18:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Гриев из хутора Нагорный погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там не менее 38 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что сапер Александр Водяной из Камышинского района стал 37-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель подтвердили власти.

21 мая на Украине погиб участвовавший в военной спецоперации житель хутора Нагорный, десантник Андрей Гриев, сообщила сегодня администрация Камышинского района. Гриеву было 39 лет. У погибшего остались 9-летняя дочь и 13-летний сын, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 38 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.