Андрей Гриев. Фото: https://rakams.ru/item/9992-beskonechnoe-gore

25 мая 2022, 18:49

Власти Камышинского района сообщили о гибели десантника на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Гриев из хутора Нагорный погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там не менее 38 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что сапер Александр Водяной из Камышинского района стал 37-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель подтвердили власти.

21 мая на Украине погиб участвовавший в военной спецоперации житель хутора Нагорный, десантник Андрей Гриев, сообщила сегодня администрация Камышинского района.

Гриеву было 39 лет. У погибшего остались 9-летняя дочь и 13-летний сын, говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 38 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели астраханца на Украине", "Военнослужащий из Каспийска погиб на Украине", "Доброволец из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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