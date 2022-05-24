Власти Камышинского района сообщили о гибели сапера на Украине

24 мая 2022, 20:28

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Сапер Александр Водяной погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 37 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", соболезнования семье сапера из Волгограда Юрия Светашова, погибшего при боевых действиях на Украине, 21 мая выразил глава Дзержинского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 36 уроженцев Волгоградской области.

Уроженец села Лебяжье Александр Водяной погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. Александру было 23 года. После окончания школы он отправился служить в армии, затем остался служить по контракту в сапёрной роте, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 37 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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