Александр Водяной. Скриншот https://t.me/kamyshinskiirn/718

24 мая 2022, 20:28

Власти Камышинского района сообщили о гибели сапера на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сапер Александр Водяной погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 37 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", соболезнования семье сапера из Волгограда Юрия Светашова, погибшего при боевых действиях на Украине, 21 мая выразил глава Дзержинского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 36 уроженцев Волгоградской области.

Уроженец села Лебяжье Александр Водяной погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. Александру было 23 года. После окончания школы он отправился служить в армии, затем остался служить по контракту в сапёрной роте, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 37 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мэр Фролово подтвердил гибель трех уроженцев города на Украине", "Доброволец из Волгограда погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели четырех уроженцев Дагестана на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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