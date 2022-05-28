Демонтаж гранитных бордюров в Волгограде встревожил защитников памятников архитектуры

28 мая 2022, 09:27

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В Волгограде рабочие демонтируют гранитные бордюры, подаренные Сталинграду в годы его восстановления после Великой Отечественной Войны, рассказали местные активисты. Также они выразили опасение, что гранитные блоки могут быть заменены на недолговечные бетонные бордюры. После демонтажа блоки реставрируются, а затем помещаются на место, заверили в подрядной организации.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Волгограда ранее неоднократно обращали внимание на недостаточную, по их мнению, охрану памятников архитектуры. Так еще в 2015 году активисты потребовали провести инвентаризацию этих объектов, а также создать общественный орган по контролю за памятниками архитектуры. В марте 2020 года волгоградцы возмутились ветхим состоянием памятников войны.

Во время Второй мировой войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года в Волгограде (в то время город назывался Сталинградом) и его окрестностях проходило ожесточенное Сталинградское сражение — одно из важнейших сражений всей войны. В ходе него город, ставший ареной тяжелейших боев, был полностью разрушен. 1 мая 1945 года Сталинграду было присвоено почетное звание "город-герой". 8 мая 1965 года город был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Самой известной достопримечательностью Волгограда является Мамаев курган, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!"

Активист Андрей Битюков рассказал, что несколько дней назад заметил как на улице Ленина в Центральном районе рабочие демонтировали гранитные бордюры. "Ехал на работу. Краем глаза увидел, как рабочие демонтируют гранитный бордюр, выламывают его экскаватором. Подозрение возникло, что они могут его украсть, потому что не первый случай, когда в городе, например, при реконструкции Центральной набережной гранитные бордюры были вывезены, и их судьба [дальнейшая] неизвестна", – сказал Битюков корреспонденту "Кавказского узла".

Рабочие могут поменять дорогие и долговечные гранитные плиты поменяют на дешевые и хрупкие бетонные плиты, предположил он. "Боюсь, будут менять на бетонный новодел, который рассыплется через пять лет. Этот гранит подарен Сталинграду в годы его восстановления, он по-своему уникален", – заметил Битюков.

Активист Сергей Островский, который проживает на улице Ленина, также потребовал вернуть демонтированные гранитные плиты на их прежнее место. "Мы опасаемся, что их [гранитные плиты] отвезут в неизвестном направлении, что недопустимо. Такая утрата недопустима. Это натуральный материал, обладает высокими потребительскими свойствами, и мы предполагаем, что его хотят заменить на бетонный бордюр", – пояснил Островский корреспонденту "Кавказского узла". Он также заявил, что ранее были случаи исчезновения гранитных плит во время реконструкции Центральной набережной Волгограда.

Островский рассказал, что вызвал участкового. По его словам, полицейский прибыл на место через час. Островский написал заявление, в котором предложил участковому зафиксировать факт демонтажа гранитных плит, выяснить их судьбу и проконтролировать законность их использования. Полицейский заверил заявителя, что обращение будет обязательно рассмотрено в установленные законом сроки. В то же время к месту ремонтных работ подъехал и представитель подрядной организации, которая проводит работы. Он пообещал, что гранитные плиты будут установлены на прежнее место на следующий день.

Гранитные плиты, после подгонки и очистки устанавливаются на прежнее место, заявил главный инженер подрядной организации "Дорстрой-34" Сергей Григорян. "Ставим [гранитные плиты] на место. Все бордюры сняли и за свой счет провели их восстановление. Они были кривые и косые. До августа должны все сделать. Проект у нас [ремонт тротуара по улице Ленина] от Центральной набережной до улицы Мира", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Григорян.

Пресс-служба администрации Волгограда не смогла оперативно предоставить комментарий по вопросу о демонтаже гранитных бордюров на улице Ленина.

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