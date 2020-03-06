Волгоградцы возмутились ветхим состоянием памятников войны

06 марта 2020, 07:47

Многие памятники Великой Отечественной войны, находящиеся в Волгоградской области, требуют обновления, указали волгоградцы. Власти региона пообещали благоустроить к 9 Мая 700 объектов военной истории.

Замгубернатора Волгоградской области Владимир Попков провел 5 марта пресс-конференцию, посвященную подготовке региона к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встрече с журналистами и местным активом обсуждалось, в том числе состояние памятников войны. Чиновник отметил, что в Волгоградской области 2400 объектов культурного наследия, 460 воинских захоронений периода Великой Отечественной войны требуют обновления, 700 памятников будут приведены в порядок к 9 Мая.

Волгоградцы в соцсетях отметили ветхое состояние памятников. Гражданский активист Борис Пылин призвал на своей странице в Facebook неравнодушных волгоградцев к сбору средств на восстановление памятника маршалу СССР Василию Чуйкову. "Мой отец воевал в его армии. Я обращался к губернатору, говорю, отец воевал под командованием Чуйкова, но никто не находит средств на ремонт памятника", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

На неудовлетворительное состояние памятника маршалу указала его внучка Екатерина Чуйкова. "Может, просто дадите разрешение на восстановление? Мы семьей позаботимся о своих предках сами", – написала она на своей странице Facebook. Пост сопровожден снимком, на котором видно, что соединительные швы бетонных и гранитных плит размыты.

Василий Чуйков (родился 12 февраля 1900 года) – советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. С 1942 по 1946 год – командующий 62-й армией (8-й гвардейской армией), особо отличившейся в Сталинградской битве. Скончался 18 марта 1982 года. Согласно завещанию, похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане у подножия монумента "Родина-мать", рядом с воинами своей армии, погибшими в Сталинградской битве.

Аналогичные разрушения на памятнике "Челябинский колхозник", который находится в Дзержинском районе Волгограда. Танк стоит в окружении зарослей, у сооружения размыты швы гранитных плит, сообщил корреспондент "Кавказского узла", осмотревший конструкцию.

На необходимость реставрации памятника Василию Чуйкову и "Челябинского колхозника" указал председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. "Памятнику "Челябинский колхозник" нужен ремонт постамента. (…) На основании исследований надо составлять научно-проектную документацию и проводить работы, желательно, под авторским надзором. Этот памятник собственность Российской Федерации, вопрос почему он в таком состоянии – к правительству России", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Котельников.

По его мнению, причиной запущенного состояния памятников является недостаточный уход на ними. "Если собирается лужа под памятником, надо сделать, чтобы ее там не было. Иначе в течение 10 лет она разрушит памятник. Нет ответственных за состояние памятников. А вокруг памятника "Т-34" сделали еще и стоянку к чемпионату мира для большегрузных автомобилей, это меня возмутило. Большегрузные автомобили мимо памятника въезжали и выезжали, понятно, что вибрация и выхлопные газы сделали свое дело. Это элементарно наплевательское отношение", – подчеркнул историк.

Танк Т-34 №18 "Челябинский колхозник" – памятник в Волгограде, установленный в 1943 году в честь завершения операции "Кольцо", целью которой было уничтожение противника в окруженном Сталинграде. Памятник является частью Мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Памятники войны следует взять под охрану, считает руководитель отделения "Российской ассоциации реставраторов" по Южному федеральному округу Сергей Сена. "Пока объект не стоит на госохране, его можно ремонтировать "тяп-ляп". Есть госзадание у комитета по выявлению и постановке на охрану. Выявлением могут заниматься и простые граждане, и общественные организации", – сказал Сена корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что на состояние мемориальных сооружений оказывает влияние в том числе способ ремонта. "Пока многие объекты не имели статуса объекта культурного наследия, они реконструировались, ремонтировались, порой утрачивая свой первоначальный облик. Например, братская могила в станице Кумылженской была облицована мрамором, а когда подняли исторические документы оказалось, что вначале был кирпичный оштукатуренный обелиск с бронзовой доской, увенчанный бронзовой звездой. Мы вернули объекту первоначальный вид. Это научный подход", – сказал реставратор.

"По могиле Чуйкова сделана проектная документация, думаю, реставрационные работы будут проведены в этом году. По "Т-34" утвержден предмет охраны. Вот тоже пример, его поставили на постамент, который был бетонным. Сначала его оштукатурили, потом облицевали гранитом. В предмете охраны определено, что является подлинником. По целому ряду воинских памятников можно остановить их разрушение простыми консервационными работами: где-то сделать водоотлив, где-то оштукатурить поверхность, чтобы уберечь от воды. Половина объектов по большей части нуждается в реставрационном подходе, но таких денег единовременно нет, поэтому надо разумно оперировать имеющимися средствами, чтобы по крайней мере остановить дальнейшее разрушение", – сказал Сергей Сена.

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!", сказано в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!". На сегодняшний день на Мамаевом кургане захоронено около 48 тысяч человек, из которых 2047 павших воинов - на военно-мемориальном кладбище, открытом в 1995 году.

Директор Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев рассказал, что памятник Василию Чуйкову планируется благоустроить в течение полугода. "Могила Чуйкова уже в этом году будет приведена в нормальное состояние. К 9 Мая мы наверное не успеем, но в первой половине года придем к тому, что объект будет отреставрирован", – сказал Дементьев 5 марта на пресс-конференции замгубернатора Волгоградской области. Он добавил, что к началу апреля также будет отреставрирован монумент "Родина-мать зовет!".

Памятник "Челябинский колхозник" планируется обновить до 2022 года. "Учитывая многочисленные обращения от жителей Волгограда, мы решили включиться в данную историю, проявили инициативу отреставрировать памятник, процедура сбора финансирования идет через фонд социальных проектов "Наследие", – сказала 5 марта на пресс-конференции замгубернатора Волгоградской области директор фонда социальных проектов "Наследие" Тамара Газарян.

Председатель Комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александр Баженов на пресс-конференции заявил, что работы по восстановлению памятников в регионе будут проходить в течение нескольких лет. В ходе пресс-конференции также были озвучены планы по созданию в ЦУМе Волгограда, который является объектом культурного наследия, современного выставочного комплекса.