Задержан подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста под Волгоградом

18 сентября 2019, 12:48

Задержанный житель села Аксай Волгоградской области признался, что нарисовал краской крест на знаке памяти жертв Холокоста, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября в парке памяти села Аксай Октябрьского района на знаке в память о жертвах Холокоста был нарисован желтой краской крест, сообщили в Волгоградском еврейском общинном центре. Полиция начала расследование дела по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Памятный знак был установлен в 2018 году Волгоградским еврейским общинным центром при поддержке администраций района и области в память 68 жертв массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации 1942-1943 годов.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятного знака, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Им оказался 30-летний житель села Аксай Октябрьского района. Мужчина сознался в содеянном. Причины совершения им противозаконного деяния устанавливаются", - сообщила представитель МВД.

Часть 2 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы. Комментариями от подозреваемого либо его представителей относительно задержания и версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.