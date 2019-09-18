18 сентября 2019, 12:48
Задержан подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста под Волгоградом
Задержанный житель села Аксай Волгоградской области признался, что нарисовал краской крест на знаке памяти жертв Холокоста, сообщило сегодня МВД.
Как писал "Кавказский узел", 16 сентября в парке памяти села Аксай Октябрьского района на знаке в память о жертвах Холокоста был нарисован желтой краской крест, сообщили в Волгоградском еврейском общинном центре. Полиция начала расследование дела по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
Памятный знак был установлен в 2018 году Волгоградским еврейским общинным центром при поддержке администраций района и области в память 68 жертв массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации 1942-1943 годов.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятного знака, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
"Им оказался 30-летний житель села Аксай Октябрьского района. Мужчина сознался в содеянном. Причины совершения им противозаконного деяния устанавливаются", - сообщила представитель МВД.
Часть 2 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы. Комментариями от подозреваемого либо его представителей относительно задержания и версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"