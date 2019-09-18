Задержанный житель села Аксай Волгоградской области. Фото: пресс-служба ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/18337574

18 сентября 2019, 12:48

Задержан подозреваемый в осквернении памятника жертвам Холокоста под Волгоградом

Задержанный житель села Аксай Волгоградской области признался, что нарисовал краской крест на знаке памяти жертв Холокоста, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября в парке памяти села Аксай Октябрьского района на знаке в память о жертвах Холокоста был нарисован желтой краской крест, сообщили в Волгоградском еврейском общинном центре. Полиция начала расследование дела по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Памятный знак был установлен в 2018 году Волгоградским еврейским общинным центром при поддержке администраций района и области в память 68 жертв массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации 1942-1943 годов.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятного знака, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"Им оказался 30-летний житель села Аксай Октябрьского района. Мужчина сознался в содеянном. Причины совершения им противозаконного деяния устанавливаются", - сообщила представитель МВД.

Часть 2 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы. Комментариями от подозреваемого либо его представителей относительно задержания и версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"В Волгограде еврейская община предложила увековечить память жертв Холокоста", "Иоффе: осквернен закладной камень на месте массового расстрела евреев в Волгограде", "Раввин Волгограда осудил осквернение памятника на месте расстрела евреев".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Прислать сообщение в WhatsApp можно по номеру +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 сентября 2019, 11:36

18 сентября 2019, 10:37

18 сентября 2019, 09:33

18 сентября 2019, 09:03

18 сентября 2019, 08:04

  • 1 Режим КТО введен в Чегеме

    Силовики начали сегодня поиск боевиков в Чегеме, где объявлен режим контртеррористической операции, сообщило УФСБ по Кабардино-Балкарии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp: +49(157)72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи