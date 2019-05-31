Суд арестовал участников фотосессии на мемориале в Новороссийске

31 мая 2019, 13:48

Резонансная видеозапись фотосессии на мемориале «Малая земля» в Новороссийске стало поводом для ареста участников инцидента, сообщили 30 мая в администрации города. Пользователи Instagram раскритиковали молодых людей за осквернение памятника.

Полиция провела проверку видеозаписи фотосессии на мемориале "Малая земля" в Новороссийске и установила личности участников: ими оказались трое молодых людей от 33 до 35 лет. Подозреваемые были привлечены к административной ответственности по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил проезда". Суд приговорил одного из участников к 10 суткам, позирующую перед камерой девушку – к двум суткам ареста и оштрафовал водителя автомобиля, говорится в сообщении на сайте администрации Новороссийска 30 мая. Сумму штрафа власти не уточнили.

Участники инцидента извинились перед жителями Новороссийска и возложили цветы к монументу. "Наши действия не были подкреплены никаким злым умыслом. Мы не хотели нанести никому вред или зло", - заявил один из молодых людей на видео, выложенном 30 мая на сайте городской администрации.

На видео, размещенном в группе nvrsk_news (69,5 тысячи подписчиков) в социальной сети Instagram видно, что на территории памятника стоял белый автомобиль, капот которого был залит краской красного цвета. Возле машины находился фотоаппарат, зафиксированный на штативе, и четверо молодых людей. Один из участников объяснял девушке с битой руках, как она должна позировать. Автор видео сообщил, что это происходит на мемориале "Малая земля". Видео было выложено 30 мая около 13.00 мск и к 13.20 мск сегодня набрало 13 тысяч 700 просмотров.

Видео было сделано 28 мая, в тот же день молодые люди устроили фотосессию на территории мемориала, сообщил 30 мая "Югополис"."К памятнику ("Малая земля") подъехал белый кабриолет BMW, из него вышли двое парней и девушка. Она была в образе популярной героини-злодейки из комиксов про Бэтмена – Харли Квин. Молодые люди облили капот автомобиля краской, имитирующей кровь, и начали съемку", - цитирует сегодня очевидцев "Комсомольская правда".

По поручение руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина краснодарское управления СКР начало проверку этого видео, а также другого видео, где запечатлен автомобиль, участвовавший в фотосессии. "Сюжет о вызывающем поведении водителя кабриолета на одной из улиц Краснодара. На видео изображен мужчина, который управляет автомобилем, движущимся по встречной полосе движения, и осуществляет стрельбу в воздух из травматического пистолета", - говорится в сообщении на сайте ведомства 30 мая.

Ансамбль-мемориал "Малая земля" в Новороссийске является частью комплекса мемориала "Героям Великой Отечественной и гражданской войн 1941-1945 года". Это уникальный памятник, который не имеет аналогов нигде в мире. Монумент открыли 16 сентября 1982 года. Он посвящен отряду морской пехоты, который провел десантную операцию в ночь на 14 февраля 1943 года под командованием майора Куникова, сообщается на сайте администрации Новороссийска.

Пользователи Instagram в группе nvrsk_news осудили действия участников фотосессии на мемориале. "Это возмутительно! Они должны быть наказаны. Работы по благоустройству памятника - самое лучшее наказание для них", - написал пользователь под ником gribtsov.alex.

"Очень хотелось бы знать, для чего и зачем они это сделали?" - задается вопросом elenabaskakova712.

"Это осквернение памятника", - прокомментировал vladimir_nvrsk77.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 марта полиция Кубани начала проверку видео, на котором подростки потушили Вечный огонь в Лабинске. Пользователи соцсетей осудили участников инцидента и призвали их наказать.