Уроженец Коми задержан в Астрахани. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LlRd1ukJBIw

27 мая 2022, 16:17

Опубликовано видео задержания предполагаемого спонсора ИГ* в Астрахани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Усинска (Республика Коми) задержан в Астрахани по подозрению в финансировании терроризма проинформировала пресс-служба УФСБ России по Коми."При проведении обыска по адресу (...)  изъяты электронные средства связи, sim-карты, банковские карты, записные книжки и литература экстремистского содержания", - процитировало сообщение ведомства ТАСС .

По данным ведомства, подозреваемый является приверженцем радикальных течений ислама. В 2015 году он "неоднократно перечислял деньги" участнику "Исламского государства"*, "которые затем использовались для приобретения оружия и боеприпасов". Подозреваемый этапирован в Сыктывкар и взят под стражу, говорится в публикации агентства от 26 мая.

При задержании три силовика повалили подозреваемого на пол в квартире, он кричал и сопротивлялся, следует из видео задержания, опубликованного сегодня в YouTube-канале издания "Астраханские новости". На видеозаписи показаны изъятые у него книги, сим-карты, ноутбук и наушники. После этого один из силовиков ведет подозреваемого в наручниках вниз по лестнице. 

Задержание проводили сотрудники управления ФСБ России по Астраханской области и Республики Коми, проинформировало сегодня издание. 

"Кавказский узел" также писал, что жительница Камызякского района Астраханской области признана виновной в том, что в составе организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство"* собирала деньги для террористов, суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

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Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Астраханской области получил длительный срок по делу о подготовке теракта", "Жительница Ставрополья приговорена на пять с половиной лет за пособничество терроризму", "Жители пяти регионов юга России задержаны по делу о финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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