Власти Ансалты и Рахаты назвали затяжным земельный конфликт между двумя селами

26 мая 2022, 15:13

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Земельный конфликт между селами Ансалта и Рахата тянется с 90-х годов XX века, но районные власти не помогли в его разрешении, сообщил представитель администрации Ансалты. Иски о принадлежности спорных территорий рассматриваются в судах, указал глава Рахаты. Два участника драки получили травмы, рассказали представители сел.

Как писал "Кавказский узел", несколько десятков человек из сел Ансалта и Рахата участвовали в драке в селе Ботлих. Конфликт связан со спором о принадлежности земельных участков в 30 и 100 гектаров, который рассматривается в суде, сообщили районные власти. Сотрудники Росгвардии приехали в Ботлихский район после массовой драки у Центральной районной больницы, следует из опубликованного в соцсетях видео.

В соцсетях опубликованы две видеозаписи драк в Ботлихском районе - у здания с темно-красной крышей (похоже на здание районной администрации) и у здания районной больницы (здание с зеленой крышей), вторая драка была более массовой, следует из видеозаписей.

Земельные споры между двумя соседними селами Рахата и Ансалта Ботлихского района продолжаются уже несколько десятилетий, с 90-х годов прошлого столетия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Ансалты.

"Между нашими селами всего два километра. Жители Ансалты и Рахаты всегда жили вместе, в советские годы у нас был один колхоз. До 70-х годов прошлого века они даже хоронили своих близких на нашем кладбище, учиться из Рахаты дети приходили к нам, так как только у нас была средняя школа", – отметил он.

Споры между сельчанами начались после распределения земель, пояснил муниципальный чиновник. "Эти сто гектаров, которые сейчас пытаются оспорить рахатинцы, закреплены за администрацией Ансалты. Еще в 1993 году участки распределены между нашими жителями для индивидуального жилищного строительства молодым семьям. Люди там строятся, у кого есть возможность. Ремонт дорог проводим мы за свой счет. Они включены в генплан села, у нас на них имеется "зеленка" (документ, устанавливающий право собственности. – Прим. "Кавказского узла"). Но уже в начале "нулевых" соседи начали претендовать на эти земли. У нас же к рахатинцам никаких претензий нет, мы не претендуем на их земли в черте поселения, никого выселять мы не требуем", – объяснил собеседник.

По его словам, массовая драка произошла 25 мая у больницы, после того как туда приехали несколько ансалтинцев за медицинской помощью. "Когда они приехали, на них напали. Никто серьезно не пострадал, но один из сельчан утверждает, что его специально сбили на машине. У него перелом ноги. Мы не хотим враждовать, хотим жить в мире. Если бы районные власти вовремя вмешались в разрешение этого спора, то такого бы не произошло", – предположил собеседник.

Все спорные вопросы решаются "юридическим путем, в судах, законными методами", указал глава администрации селения Рахата Шамиль Шахбанов. "Сейчас не 90-е, другое время. Мы все пытаемся решить в законном русле. Наши иски находятся на рассмотрении в судах – арбитражном, Верховном суде Дагестана, кассационной инстанции. Какие-то суды мы выигрываем, по каким-то решение еще не принято", – отметил он.

Конфликту у больницы предшествовал инцидент у администрации района, который произошел 24 мая, отметил он. "По заказу администрации села специалист разрабатывает генеральный план. Какую-то работу он выполнил и 24 мая приехал в Ботлих, чтобы на месте получить нужные данные. О его приезде стало известно жителям Ансалты, несколько жителей приехали в Ботлих, начали угрожать нашему специалисту, чтобы он оставил эту работу и уезжал. В итоге произошла потасовка и у самой райадминистарции", – рассказал Шахбанов.

После этого, отметил он, районные власти заверили рахатинцев, чтобы они спокойно продолжали свою работу. "Приезжал глава района, руководство правоохранительных органов. Они успокаивали нас, говорили, чтобы мы продолжали делать свою работу. Но уже на следующий день инцидент повторился у больницы", – пояснил глава села.

По его словам, один из сельчан в ходе драки получил травму носа. Он поехал в Махачкалу, чтобы проверить, нужна ли ему операция.

В результате массовой драки госпитализированных нет, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Дагестана. "В настоящее время устанавливаются инициаторы беспорядков. Это небольшая группа лиц, в отношении них и будут приняты меры. Пока это все в процессе", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

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