Росгвардия стянута в Ботлихский район после массовой драки

26 мая 2022, 14:46

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Сотрудники Росгвардии приехали в Ботлихский район после массовой драки у Центральной районной больницы, следует из опубликованного в соцсетях видео.

Как писал "Кавказский узел", несколько десятков человек из сел Ансалта и Рахата участвовали 25 мая в драке в селе Ботлих. Конфликт связан со спором о принадлежности земельных участков в 30 и 100 гектаров, который рассматривается в суде. Для охраны порядка привлечены "дополнительные силы правоохранительных органов", сообщили районные власти.

В Ботлихский район приехали сотрудники Росгвардии, следует из видеозаписи, опубликованной сегодня Telegram-каналом Mash Gor. На ней видно не менее двух машин Росгвардии и машина полиции, а также минимум 11 силовиков. В сообщении утверждается, что запись была сделана сегодня утром в Ботлихском районе. По данным канала, из участников драки задержано около 10 человек, говорится в описании к видео.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность видеозаписи, а также время и место ее съемки.

Кадры драки у здания Центральной районной больницы в Ботлихе (здание с зеленой крышей идентично тому, которое изображено на странице Ботлихской ЦРБ. - Прим. "Кавказского узла"), опубликовал 25 мая Telegram-канал True Dagestan. На месте массовой драки находилось не менее 70-80 человек, в том числе силовики. На кадрах видно, как одного мужчину, поддерживая с двух сторон, отводят в сторону. Также приведены кадры скопления легковых автомобилей на дороге, их насчитывается не менее 40. Из подъезжающих машин выходят мужчины и спешно направляются вдоль дороги через образовавшуюся пробку. Среди автомобилей находится не менее двух машин силовиков с включенными мигалками, следует из видеозаписи.

Ранее в сети, в том числе в Telegram-канале МВД Дагестана, были опубликованы кадры драки у здания с бордовой крышей (схоже со зданием администрации Ботлихского района. - Прим. "Кавказского узла").

На сайте управлений Следкома и МВД по Дагестану на 14.30 мск не содержится информации о задержании участников массовой драки в Ботлихском районе.

"Кавказский узел" также писал, что земельный конфликт из-за земельных участков стал причиной инцидента со стрельбой в мечети села Манаскент Карабудахкентского района. В селе создана группа по урегулированию конфликта, а имам объявил о сложении полномочий, сообщил представитель районных властей. Конфликт связан с нежеланием одной из сторон допустить строительство коммерческих объектов около мечети, рассказал житель села.

Затянувшийся земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства бывшего главы селения Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, длился много лет. Конфликт не решался из-за отсутствия доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он ранее "Кавказскому узлу". В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита.

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