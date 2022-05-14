Имам объявил об уходе после конфликта в мечети Манаскента

14 мая 2022, 18:21

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В Манаскенте после инцидента со стрельбой в мечети создана группа по урегулированию конфликта, а имам объявил о сложении полномочий, сообщил представитель районных властей. Конфликт связан с нежеланием одной из сторон допустить строительство коммерческих объектов около мечети, рассказал житель села.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая стало известно о задержании жителя села Манаскент после инцидента со стрельбой в мечети. По словам местных жителей, конфликту предшествовал спор собравшихся на сход сельчан о земельном участке. Территории вокруг мечетей в Дагестане привлекательны для бизнеса, поэтому споры вокруг них нередки, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и кавказовед.

Видеоролик с места схода был опубликован 12 мая в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 123,4 тысячи пользователей "ВКонтакте". На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек в помещении, похожем на зал мечети. Толпа шумит, а в центре ее видна потасовка. "Вчерашний случай в Манаскентской мечети. Говорят, спор из-за земельных участков. В одного стреляли, сообщает подписчик", - говорится в аннотации к ролику.

Создана группа по урегулированию конфликта в составе заместителя главы района по общественной безопасности, представителей собрания депутатов, муфтията Дагестана, а также представителей министерства по национальной политике Дагестана, общественной палаты и правоохранительных органов района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Карабудахкентского района.

Комиссия только приступила к работе, и пока конкретные результаты ее работы озвучить не представляется возможным, пояснил ее член, заместитель председателя Собрания депутатов Карабудахкентского района Умар Далгатов. Спорный участок земли находится у здания мечети, и является частью благоустроенной администрацией района парковой зоны, отметил он.

"Здесь ранее жителям были выделены земельные участки. Они откликнулись на просьбу властей района благоустроить территорию и уступили их. Взамен им выделили равноценные по размеру земли в другом месте. Кому сейчас принадлежит конкретный участок юридически, надо разбираться", - сказал Далгатов корреспонденту "Кавказского узла".

После конфликта в мечети 9 мая имам заявил о сложении своих полномочий, добавил Далгатов. "Люди пришли к имаму и озвучили предложение одного из предпринимателей построить коммерческий объект, за это бизнесмен обещал ежемесячно выделять определенную сумму на благоустройство мечети. Имам сказал, что нужно выслушать мнение людей, только после этого решать. В ходе спора и возникла драка со стрельбой. Имам, насколько я знаю, не хотел вмешиваться в подобные конфликты, хотел мирно решать спорные моменты. Претензий [к имаму] от жителей не было", - рассказал депутат.

Жители республики все чаще обращаются для решения возникших проблем к религиозным деятелям, так как сами государственные правовые институты не всегда считаются с законом и не соблюдают его, сказал "Кавказскому узлу" главный реактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

Обстановка в Манаскенте сейчас спокойная, рассказал житель села Магомед. По его словам, в Манаскенте существуют противоборствующие группы людей, между которыми постоянно возникают конфликты, особенно во время различных выборов. Одна из групп является сторонниками главы села Иманали Алиева. "Именно эти люди были против строительства АЗС и других объектов возле мечети, так как в селе есть другая АЗС, и они не захотели конкуренции. Вообще на эту территорию и прилегающие участки многие "положили глаз". Недоверие к власти и послужило причиной того, люди пришли за советом к имаму. В ходе перепалки и возникла драка в мечети", - сказал житель села. По его мнению, обстановка в Манаскенте нормализуется только после того, как переизберут главу села.

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