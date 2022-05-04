Жители дагестанского села пожаловались на проблему с водоснабжением

04 мая 2022, 15:22

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Строительство водопровода в селе Гоор планировалось закончить еще в 2018 году, но оно до сих пор не завершено, пожаловались жители села в видеообращении к главе Дагестана, призвав решить проблему с водоснабжением.

Жители села Гоор Шамильского района обратились к главе Дагестана Сергею Меликову из-за проблем с водой. Джамаат села собрался около местной мечети и записал видеообращение, сообщает сегодня "Черновик".

Видеообращение сельчан размещено сегодня в Telegram-канале дагестанского издания "Новое дело". На кадрах видны около четырех десятков мужчин разного возраста, собравшихся на улице. Обращение от их имени озвучил на русском языке мужчина, стоящий перед ними. Он обратился к главе Дагестана и председателю правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову.

Еще в 2013 году было начато строительство водопровода в селе Гоор, сказал от лица сельчан мужчина. "Эти деньги выделялись из федерального бюджета. Объект должен был быть сдан в 2018 году. Было выделено для строительства этого водопровода более 44 миллионов рублей", - сообщил он.

У жителей села "много жалоб" потому, что объект до сих пор не сдан, говорится в видеообращении. "Мы обращались в Следственный комитет и прокуратуру республики Дагестан. Они говорят [что] ведется расследование. Но мы, джамаат, не знаем, что делать", - заявили сельчане.

Джамаат села, по словам сельчан, в 2011 году собрал 1,5 миллиона рублей. "И на это же расстояние мы проложили за полтора миллиона рублей такой же водопровод. Но, к сожалению, этот водопровод […] уже разрушен. Как нам быть дальше, что нам делать?" – закончил свое выступление представитель джамаата.

"Кавказский узел" писал также, что 25 апреля было опубликовано видеообращение жителей Избербаша к властям с просьбой решить проблемы с водоснабжением города. По их словам, этой проблеме уже не один год и связана она с поливом полей, а обращения в различные инстанции не дают результата. На следующий день стало известно, что после очередной аварии на водопроводе было приостановлено водоснабжение домов более 60 тысяч избербашцев.

После этого в Избербаше побывал первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц, который во время визита заявил о необходимости применять меры против неплательщиков за воду. На том же совещании чиновники назвали незаконные врезки и наплыв туристов в числе причин, приводящих к проблемам с водоснабжением в Избербаше.

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