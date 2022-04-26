Глава Избербаша отчитался о подаче воды жителям

26 апреля 2022, 21:17

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Аварийно-восстановительные работы на водопроводе "Каспийск - Избербаш" завершены, в систему водоснабжения Избербаша поступает вода, сообщил глава города.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля было опубликовано видеообращение жителей Избербаша к властям с просьбой решить проблемы с водоснабжением города. По их словам, этой проблеме уже не один год и связана она с поливом полей, а обращения в различные инстанции не дают результата. А сегодня утром поступила информация о прорыве водопровода в Избербаше. Утечка воды перекрыта задвижкой, рабочие устраняют последствия аварии, после которой приостановлено водоснабжение домов более 60 тысяч избербашцев, сообщило МЧС.

В Избербаше, где после аварии без водоснабжения остались более 60 тысяч потребителей, возобновили подачу воды, сообщил сегодня со ссылкой на главу муниципалитета Магомеда Исакова ТАСС.

"Аварийно-восстановительные работы на водопроводе Каспийск - Избербаш успешно завершены. Включены насосы на насосной станции по перекачке воды в городе Каспийск. Система водоснабжения Избербаша наполняется водой", - написал Магомеда Исакова на своей странице в Telegram.

Магомед Исаков в своем сообщении разместил фото и видеоролик с восстановительными работами на водопроводе.

Авария произошла из-за того, что при проведении подрядной организацией работ по замене наиболее изношенного участка водовода "Каспийск - Избербаш", длиною в 1,5 километра в районе аэропорте, был повреждён действующий водовод из стеклопластика, пояснил глава города.

Ранее, в августе 2021 года, жители Избербаша жаловались, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали тогда в мэрии.

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