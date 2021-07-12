Власти признали проблемы с подвозом воды жителям Избербаша

12 июля 2021, 14:43

"Монитор ЖКХ" раскритиковал коммунальщиков Избербаша за отсутствие графика подвоза воды в дома, оставшиеся без водоснабжения. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", жители Избербаша пожаловались на отсутствие воды в некоторых частях города. В одних домах воды нет с 10 июля, в других - еще с 4 июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов.

Мэрия Избербаша назвала причиной перебоев с водой нелегальные врезки

Главная причина отсутствия воды в Избербаше - незаконные врезки на всем протяжении водопровода Каспийск - Избербаш, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации города. "Попутные потребители, подключаясь к водопроводу на незаконной основе, забирают у города почти 50 процентов от объема воды, который должен поступать в город", - отметил представитель мэрии.

По его словам, аварийная бригада ежедневно патрулирует магистральный водовод. "Каждый день "Водоканал" выезжает, трубы эти (незаконные врезки. - Прим. "Кавказского узла") отрезает, а они могут ночью приехать и сделать врезки в трубу уже на другом месте", - посетовал чиновник.

Жители Ленинкента и Дагестанских Огней в конце июня также жаловались на отсутствие воды в течение недели. 11 июля власти Новолакского района отчитались о завершении ремонта водопровода, объяснив длительное отсутствие воды незаконными врезками и попыткой саботажа.

Решить проблему дефицита воды в Избербаше должен новый водопровод, указал представитель мэрии. Городская администрация уже подготовила все необходимые документы, а сама реализация проекта зависит от других структур и ведомств, отметил он. В пресс-службе мэрии Избербаша добавили, что на данный момент нет альтернативных источников воды, позволяющих компенсировать ее дефицит в городе.

"Горводоканал" развозит воду по заявкам жителей, но заявок так много, что их не успевают обрабатывать, а водовозок не хватает, отметил представитель мэрии.

Сегодня в Избербаше работают девять водовозов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в муниципальном предприятии "Горводоканал". Определенного расписания подвоза воды в те или иные районы города нет, добавил представитель предприятия. По его словам, на водопроводной магистрали произошла крупная авария — прорыв трубы. Ликвидация аварии еще не завершена, отметил сотрудник "Горводоканала".

Житель Избербаша Шамиль рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него не приняли заявку на подвоз воды. "Я сегодня утром ходил, у меня заявку не приняли. Сказали, что воды нет, и заявки они не принимают", — посетовал горожанин. Он пояснил, что собирается набрать воды в близлежащих селах.

"Монитор ЖКХ" раскритиковал организацию подвоза воды в Избербаше

Структуры, ответственные за бесперебойную подачу воды горожанам, должны обеспечивать либо подвоз воды по микрорайонам с четким адресным расписанием, либо обнародовать расписание, где и по каким адресам будет стоять водовоз для того, чтобы жители района смогли набрать воду, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

Он подчеркнул, что жители города не должны лично ходить в "Горводоканал" и оставлять заявки на подвоз воды. "Если у человека из крана не идет вода, то это значит, что гарантирующий поставщик или администрация должны организовать подвоз. Не должно быть так, что человеку приходится писать заявления [на подвоз воды] куда-то в "Водоканал", — пояснил представитель правозащитной организации.

В случае длительного отключения воды жители города могут сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую "Горводоканала", а предприятие должно сделать перерасчет коммунальных платежей, отметил Сулейман Сулейманов. Перерасчет, по его словам, должен коснуться всех жителей, у которых отсутствовала вода — и тех, у кого установлен счетчик, и тех, у кого его нет.

Если отключения воды происходят системно в летний сезон, горожане имеют основания для жалобы в суд. "Иск подается с требованием обеспечить водоснабжение в полном объеме в соответствии с установленными законодательством нормативами", — сказал Сулейманов. Ответчиком будет выступать гарантирующий поставщик коммунальной услуги в городе. В случае если суд сочтет его виновным, то исполнения вынесенного решения будут добиваться судебные приставы. Сулейманов отметил, что в практике "Монитора ЖКХ" уже есть такие выигранные дела.

Напомним, что в марте более 60 тысяч жителей Избербаша оставались без воды в течение недели. Городские власти пояснили, что талые воды загрязнили озеро Рыбье, откуда вода поступает в водохранилище.