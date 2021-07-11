Жители дагестанского Новостроя пожаловались на многодневное отсутствие воды

11 июля 2021, 21:20

В селах Новолакского района около недели нет воды, сообщили местные жители. Власти района объяснили длительное отсутствие воды незаконными врезками и попыткой саботажа, отчитавшись сегодня об окончании ремонта поврежденного водопровода.

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах с водоснабжением в пригородных поселках Махачкалы. Так, 24 июня жители Ленинкента пожаловались, что вода в их домах отсутствует около десяти дней из-за поломки насоса. Они пригрозили властям акцией протеста, если проблема не будет решена в короткие сроки. Жителям махачкалинского поселка Ленинкент организован регулярный подвоз воды, отчитались в райадминистрации. Также 24 июня стало известно, что группа активистов в Дагестанских Огнях направила властям уведомление о проведении акции протеста в связи с регулярными отключениями подачи воды и электричества.

Жители территории Новострой (территория Новостроя расположена в местности Караман и предназначена для строительства новых населённых пунктов для переселяемого лакского населения из Новолакского района – прим. "Кавказского узла") остаются без воды почти неделю, проинформировало сегодня РИА "Дагестан". Издание отметило, что порой в магазинах заканчивалась вода, по возможности [сотрудники] МУП "ЖКХ Новостроевское" организовывали подвоз воды в некоторые переселенческие села.

По словам местных жителей, в определённый период не было возможности купить и бутилированную воду, потому что в магазинах она закончилась, сообщил сегодня "Черновик".

"Разное говорят, говорят, что люди врезаются в трубу, чтобы участки свои поливать. Я вставала в три, пять часов утра, чтобы застать воду, но нет её. Вечером, ночью, наверное, они не поливают свои огороды", - привело издание слова местной жительницы Саният Омариевой.

В результате переговоров с Минэнерго Дагестана было принято решение увеличить поставки воды для переселенческих сел, однако вода в дома поступать так и не стала, сообщила сегодня администрация Новолакского района.

"Выяснив, что поток воды действительно увеличен для наших сел, но все же она не поступает к жителям, глава района Магомед-Гаджи Айдиев со специалистами ЖКХ и другими добровольцами начал осмотр всей территории трубопровода пешком. После нескольких часов такого похода они наткнулись на ужасающую картину. Труба огромной длины вырезана и выброшена в сторону, имеются следы спецтехники, которая там работала. Кроме того, трубу еще и на осколки поделили", - говорится в сообщении на странице администрации района в Instagram.

Районные власти затруднились назвать причины произошедшего. "Остается большим вопросом: сделано это с целью поливов кем-то из садоводов или назло главе района, пытаясь саботировать его работу, заручившись негативом людей, которые терпели все это время нехватку воды", - говорится в сообщении. Работы по ремонту водопровода "будут вестись без остановки" и "хоть до утра", пообещала администрация.

За шесть часов эта публикация набрала 390 отметок "нравится" и 59 комментариев. Часть пользователей интересовалась, когда вода поступит в дома. "Сегодня дадут воду, надеемся?" - спросила elmira__gasanova240. "Пока работы не завершатся, вряд ли", - ответил представитель районной администрации под ником mo_novolakskiy_rayon.

Причинами перебоев с водой поинтересовался ruslan_251187. "Может быть, этот кусок уходит и приходит, когда ему удобно? Это же не первый случай. Может газовая труба и электростолбы также уходят на прогулку? Или всё-таки уместна человеческая халатность?" - спросил он.

Также пользователи сети поинтересовались, отразится ли ремонт водопровода на поставке воды в Караман-2. "В Караман-2 ведь тоже по этим трубам поступает вода?" - спросила dina_yoga_05. "Да", - ответил пользователь mo_novolakskiy_rayon. "Это хорошо будет, если до Караман-2 тоже вода дойдет. Уже покупать денег нет", - прокомментировал haibula003.

29 июня жители поселения Караман-2 на территории садоводческого товарищества в пригороде Махачкалы сообщили, что у них уже 10 дней нет воды, назвав это регулярной проблемой. У администрации СНТ нет юрлица, соглашение на поставку воды заключено с Новостроем, однако увеличить объем подаваемой в Караман-2 воды в Новострое не могут.

Около 19:30 мск 11 июля местные власти отчитались об окончании ремонта на поврежденном участке водопровода. "Как и обещали, работы на аварийном участке завершены. Вода запущена, она проходит без проблем через восстановленную водопроводную трубу. Надеемся, что стабильно вода дойдёт к нашим жителям к утру 12 июля", - говорится в сообщении.