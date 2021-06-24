Жители Дагогней пожаловались на перебои с подачей воды и электричества

24 июня 2021, 13:10

В Дагестанских Огнях регулярно происходят отключения подачи воды и электричества, пожаловались местные жители. В связи с проблемами с ЖКХ группа активистов направила уведомление о проведении очередной акции протеста. Обострение протестных настроений в преддверии выборов может обернуться для администрации Дагогней сменой мэра, отметил политолог.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. Протестующие добивались встречи с мэром, но градоначальник так и не вышел к ним. 20 мая местная администрация заявила, что проблема с водоснабжением в городе сложилась из-за ограничения подачи воды со стороны Дербента, а ответственность за электроснабжение лежит на энергетиках.

Активисты потребовали реакции мэрии Дагогней на проблемы с ЖКХ

Частые отключения электроэнергии и перебои водоснабжения продолжают оставаться наиболее острыми проблемами Дагестанских Огней, рассказали местные жители. "Воды не было в городе продолжительное время. Сейчас по чуть-чуть идёт, а иногда и не бывает", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Зарият, которая живет по улице Свердлова.

Частые отключения света очень чувствительны, отметил житель микрорайона "Завхоз" Магомед. "Каждый день отключают электричество", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанская региональная общественная организация "Комитет по борьбе с коррупцией "Огни" уведомила Минюст Дагестана о проведении 9 июля в Дагогнях акции протеста. "[Акция будет посвящена протесту против] произвола, коррупции <…> отсутствия водоснабжения и водоотведения, мусорного коллапса, точечной застройки", – сказано в заявлении, опубликованном 22 июня на странице организации в Instagram.

В Дагогнях действительно продолжают оставаться актуальными проблемы с ЖКХ, заявил местный журналист Магомед Ханмагомедов. "С прошлого года, как Алирзаев был утвержден главой города, проблемы не решились. Мы видим отсутствие системных вопросов решения проблем по электричеству, газу, воде. Почти каждый день в городе отключают свет. Поэтому общественники и решили организовать митинг", – сказал Ханмагомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава города Джалалутдин Алирзаев является членом команды экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. В частности, Алирзаев работал в структуре Федеральной миграционной службы под руководством ныне отбывающего наказание брата Раджаба Абдулатипова, пояснил журналист.

По состоянию на 24 июня митинг не был согласован, и, скорее всего, будет вынесен отказ в его проведении, считает Ханмагомедов. "Обязательно найдут какие-нибудь причины для отказа. Но Сергей Меликов должен обращать внимание на проблемы муниципалитетов и слышать голоса с мест", – сказал журналист.

Глава города Алирзаев находится в отпуске, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Дагестанских Огней. Врио мэра города Арсен Ибнухаджаров отказался от комментария, объяснив это высокой занятостью. К 12.45 мск 24 июня на сайте мэрии Дагестанских Огней нет информации относительно жалоб местных жителей на нерешенные в городе проблемы с ЖКХ.

Политолог назвал нежелательной акцию протеста в преддверии выборов

Проведение активистами акции в Дагогнях, посвященной проблемам с ЖКХ, бросит на местные власти тень на фоне приближения выборов в Народное собрание Дагестана и в Госдуму, которые пройдут в сентябре, отметил политолог Эдуард Уразаев. "Партия "Единая Россия" доминирует в большинстве регионов и муниципалитетов, и перед её активом поставлена задача сохранить высокий уровень доминирования. Поэтому любая протестная акция, угрожающая авторитету властей, а перед выборами способная повлиять на явку и результат, расценивается как нежелательная. В случае проигрыша это идёт в минус и местному руководству, и региональному", – сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог отметил, что в Дагестане реакция республиканских властей бывает, как правило, медленной и с "попытками подчинить себе нежданных победителей разными способами". В качестве примера он привел ситуацию после выборов депутатов городских собраний в Буйнакске, Избербаше и Южно-Сухокумске, когда договориться было трудно, и простая замена глав городов не решила проблемы управления муниципалитетом. "В случае нежелания идти на компромиссы с населением и республиканскими властями делаются попытки сместить главу муниципалитета. Но с главами решить вопрос проще и с помощью правоохранительных органов", – сказал Уразаев.