Жители Ленинкента потребовали решить проблему с водоснабжением

25 июня 2021, 09:18

Водоснабжение в поселке Ленинкент отсутствует около десяти дней из-за поломки насоса, заявили местные жители во время схода, 24 июня. Собравшиеся пригрозили властям акцией протеста в случае, если проблема не будет решена в короткие сроки.

24 июня жители поселка Ленинкент провели сход в микрорайоне №4, на котором выразили свое возмущение длительным отсутствием водоснабжения. По их словам, воды уже нет девять дней.

Собравшиеся пригрозили перекрыть федеральную дорогу в случае, если власти не наладят водоснабжение, сообщила газета "Черновик". "У многих дома находятся на содержании инвалиды, дети, во дворе огород. По городу гуляет коронавирус, инфекции повсюду, нужно соблюдать гигиену, мыть детей, за стариками и инвалидами смотреть, а у нас элементарно нет воды", – приведены в публикации слова местной жительницы Аминат.

На сходе сельчане также обсудили вопрос о покупке нового насоса и его установке. Его стоимость колеблется в районе 800 тысяч рублей. Глава села Казават Сулейманов заверил, что вопрос решится в течение двух дней, информировало издание.

Запись о сходе жителей Ленинкента была опубликована 24 июня на странице Instagram-паблика tut.leninkent, на который подписано около 20,5 тысячи пользователей. К 09.15 мск 25 июня эта публикация набрала 645 отметок "нравится" и 56 комментариев. Большая часть их авторов поддержала жителей поселка.

"За вакцину, за маски жестко требуют все. А за воду народу одни слова: "Хорошо, сделаем", – написал пользователь vlsa.5445.

"За воду деньги требовать не забывают, этот "Водоканал", – отметила kyzaibatdzhanbatyrova.

"Вода перебоями [подается]. Можно сказать, что вообще нет, а начисление за воду без перебоев, как положено, идёт", – возмутился xabib471.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июня стало известно, что группа активистов в Дагестанских Огнях направила властям уведомление о проведении акции протеста в связи с регулярными отключениями подачи воды и электричества. Обострение протестных настроений в преддверии выборов может обернуться для администрации Дагогней сменой мэра, отметил политолог.