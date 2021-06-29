Жители дач под Махачкалой пожаловались на длительное отсутствие воды

29 июня 2021, 18:34

В поселении Караман-2 на территории садоводческого товарищества в пригороде Махачкалы уже десять дней нет воды, сообщили местные жители, назвав это регулярной проблемой. Для решения проблемы поселению нужен статус муниципального образования, заявили в администрации садоводческого товарищества.

Жители Карамана-2 просят у властей помощи в решении проблемы с водой

Жители садоводческого поселка Караман-2, территориально находящегося в Кумторкалинском районе Дагестана, жалуются на постоянные проблемы с подачей воды в летний период. По их словам, вот уже более недели большая часть жителей поселка не получает воду.

Каждое лето практически половина поселка Караман-2 остается без воды, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Ахмеднаби. По его словам, чем дальше улица от трассы, тем чаще перебои с водоснабжением.

«У меня в данный момент вода есть. Но перебои с водой происходят периодически. В летний период ее может не быть днем или ночью», - отметил он. Многие жители установили во дворах резервуары для воды и заполняют их покупной водой, пояснил Ахмеднаби.

Садовые участки Караман-2, согласно сервису «Яндекс-карты», расположены на территории площадью примерно пять квадратных километров между селами Чапаево и Новокули Новолакского района Дагестана вдоль Федерального шоссе, относящегося к Махачкале, примерно в пяти километрах от центра столицы Дагестана.

Другой житель поселка сообщил, что проблемы с водоснабжением связаны с началом поливного сезона. «Те, кто ближе к магистральной водной трубе, у них нет особых проблем с водой. И они открывают краны, используют ее для полива. А уже до остальных вода не доходит. Мне самому постоянно приходится запрашивать машину с водой и заполнять свои резервуары», - отметил мужчина, не пожелавший называть свое имя.

О проблеме с водой говорится в видеообращении к властям республики, которое 28 июня жительница поселка Караман-2 разместила в Instagram-паблике Dagestancy, насчитывающем 410 тысяч подписчиков.

На видео женщина рассказывает о проблемах и направляет объектив камеры на водяной насос, который, по ее словам, «просто так стоит и не работает», так как в трубе нет воды. «Мы в тяжелом, очень тяжелом положении. В прошлом году у нас не было воды с апреля и до конца сентября. Приходится покупать воду все лето. Один водовоз стоит 2500 рублей. Его хватает на неделю. У нас дети, на улице жара, в самое нужное время нас лишают воды», - отмечает женщина. На обращения к администрации поселка в ответ им только разводят руками, поясняет она. По словам автора видео, из-за частых перебоев с электричеством, не работает и водяной насос, который установлен на резервуаре, заполняемый покупной водой. Публикация за сутки собрала более 1500 отметок «нравится» и 137 комментариев.

25 июня жители Карамана-2 провели собрание, на котором решили установить насос на магистральной трубе для увеличения давления воды, подаваемой в поселок, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Ибрагим, которого жители поселка выбрали ответственным за решение вопроса с водой.

«В магистральной трубе нет достаточного давления, чтобы полностью заполнить нашу систему водой. Уже где-то с 11-й линии вода перестает поступать в краны. Такое происходит каждое лето, так как в этот период потребление воды увеличивается в 10 раз. В этом году, правда, началось чуть позже. Перебои пошли около 10 дней назад, когда пошла аномальная жара, и вода просто исчезла. Хотя в прошлые годы перебои происходили уже с мая. Обычно это длится до конца августа, сентября», - отметил Ибрагим.

Пока идет сбор денег на насос, Ибрагим вызвался развозить на водовозе воду местным жителям бесплатно тем, «у кого критическое положение» из-за ее отсутствия. Ежедневно, по его словам, к нему поступает около 7-8 просьб на доставку воды.

Администрация СНТ пытается добиться для поселка официального статуса муниципального образования

Местность, которую местные жители называют Караман-2, является садоводческим товариществом имени Гаджиали Даниялова, она не имеет официального статуса муниципального образования, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в администрации садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ).

«Это не муниципальное образование, у администрации нет каких-либо серьезных полномочий. Раньше это были колхозные земли, которые затем, по решению правительства, были преобразованы в садоводческое товарищество. Территориально мы располагаемся в Кумторкалинском районе, но администрация района ни один наш вопрос решить не может, так как мы находимся на балансе правительства республики. По большому счету здесь должны быть дачи, куда люди приезжают на выходные. Но по факту сейчас здесь поселение-призрак. Здесь образовался достаточно большой поселок, люди построили дома и заселились», - рассказал представитель администрации СНТ.

Караман-2 располагается в местности Караман (Черные Камни), которая относится к Кумторкалинскому району Дагестана. Располагается к северу от центра Махачкалы, на побережье Каспийского моря, возле устья реки Сулак. Находится в подчинении администрации города Махачкалы. В этой местности нередко возникают конфликты, связанные с земельными вопросами. На землю в Карамане претендуют жители лакских сел Кумторкалинского района, а также жители кумыкских селений Тарки, Кяхулай и Альбурикент. Последние, ссылаясь на исторические документы, утверждают, что эти земли принадлежат им, и просят признать их репрессированным народом, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

По его данным, в поселке проживает порядка 7-8 тысяч человек. «Жители считают нас муниципальным образованием, но это не так. Мы не получаем бюджетных денег, у нас нет зарплат от государства. Мы предоставлены самим себе. Все дороги и вся инфраструктура, которая здесь есть, создана совместными усилиями жителей», - пояснил представитель администрации СНТ.

Проблема с водой, объясняют в садоводческом товариществе, происходит каждое лето и связано с изношенностью коммунальных сетей. «Летом вода уходит на туристические базы, расположенные вдоль берега моря, поэтому вода до нас не доходит. Соглашение с водоканалом мы заключить не можем, так как не являемся юридическим лицом. У нас соглашение на поставку воды с Новостроем (территория Новостроя расположена в местности Караман и предназначен для строительства новых населённых пунктов для переселяемого лакского населения из Новолакского района – прим. «Кавказского узла»), но увеличить объем воды они не могут. К тому же, если поднять давление, трубы могут не выдержать дополнительную нагрузку, так как они еще с советских времен. Поэтому надо менять коммуникации», - отметил представитель администрации СНТ.

По его словам, администрация садоводческого товарищества на протяжении последних двух-трех лет добивается того, чтобы получить статус муниципального образования. «Вопрос обсуждается на уровне правительства. Месяц назад прошел «круглый стол» с представителями министерств. Обсуждали, какие есть правовые пути получения статуса муниципального образования, чтобы могли участвовать в госпрограммах по строительству соцобъектов. Ждем, пока примут окончательное решение по этому вопросу», - отметил представитель администрации СНТ.

Ранее "Кавказский узел" писал о проблемах с водоснабжением в других поселках в пригороде Махачкалы. Так, 24 июня жители Ленинкент пожаловались, что вода в их домах отсутствует около десяти дней из-за поломки насоса. Они пригрозили властям акцией протеста, если проблема не будет решена в короткие сроки. Жителям махачкалинского поселка Ленинкент организован регулярный подвоз воды, отчитались в райадминистрации. Также 24 июня стало известно, что группа активистов в Дагестанских Огнях направила властям уведомление о проведении акции протеста в связи с регулярными отключениями подачи воды и электричества.