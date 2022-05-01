Авария на водопроводе Избербаша привлекла внимание властей Дагестана

01 мая 2022, 21:27

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Незаконные врезки и наплыв туристов были названы во время совещания дагестанских чиновников в числе причин, приводящих к проблемам с водоснабжением в Избербаше, где местные жители часто жалуются на отсутствие воды. Вице-премьер Дагестана проверил ход реконструкции водопровода и заявил о необходимости применять меры против неплательщиков за воду. Надо добиваться хорошего качества подаваемой воды, а потом уже говорить про оплату, заявили комментаторы новости.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля было опубликовано видеообращение жителей Избербаша к властям с просьбой решить проблемы с водоснабжением города. По их словам, этой проблеме уже не один год и связана она с поливом полей, а обращения в различные инстанции не дают результата. Утром 26 апреля стало известно, что в Избербаше произошел очередной прорыв водопровода, было приостановлено водоснабжение домов более 60 тысяч избербашцев, сообщило МЧС. К концу дня аварийно-восстановительные работы на водопроводе "Каспийск - Избербаш" были завершены, в систему водоснабжения Избербаша поступила вода, сообщил глава города.

После крупной аварии на водопроводе "Каспийск - Избербаш", вызвавшей возмущение жителей, первый заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц провел в Избербаше выездное совещание по вопросам водоснабжения и посетил объекты водообеспечения, сообщил сегодня "Черновик". По данным дагестанского правительства, с начала года на водопроводе "Каспийск-Избербаш" произошло более двадцати аварий.

Манвел Мажонц перед совещанием посетил объекты водообеспечения, снабжающие питьевой водой жителей Каспийска, Карабудахкентского района и Избербаша. Вместе с главой Избербаша Магомедом Исаковым он ознакомился с ходом реконструкции расположенного в районе аэропорта магистрального водовода "Каспийск-Избербаш", сообщило сегодня РИА "Дагестан". На водоводе идут работы по замене наиболее проблемного участка длиною в 1,5 километра. После их окончания из-за увеличения диаметра трубы ситуация с водоснабжением в городе улучшится, так как меньший диаметр трубы снижал объем поступающей в город воды, а на ряде участков систематически происходили прорывы. Также запланирована реконструкция насосной станции в Каспийске на озере "Рыбье", откуда производится забор воды, информировало агентство.

Незаконные врезки в водовод снижают необходимый городу объём воды, специалисты проводят работы по их ликвидации, сообщило со ссылкой на руководителя Единого оператора водоснабжения Магомедгаджи Шапиева на своем сайте правительство Дагестана. "В летнее время уровень воды в озере снижается, с увеличением населения в городе потребление воды увеличивается в два раза. Такая же ситуация и в населенных пунктах попутных потребителей. Частные потребители, использующие питьевую воду для полива должны быть обеспечены водой из другого, не питьевого источника", - считает Магомедгаджи Шапиев.

Кроме Избербаша, к водоводу подключены жители нескольких поселков Карабудахкентского района, различные учреждения и базы отдыха, что усугубляет ситуацию, сообщил на совещании глава Избербаша Магомед Исаков. Летний наплыв туристов повышает нагрузку на водовод, поэтому нехватка питьевой воды ощущается летом. Около 75% городских сетей водоснабжения находится в изношенном состоянии, часть водопровода является аварийной и не выдерживает нормативного давления, пояснил глава города

Специалисты, участвовавшие в совещании, отметили, что необходимо заняться и актуализацией схем водоснабжения и водоотведения, и понимать, какими объектами незавершённого строительства или бесхозяйными объектами город располагает, для того чтобы полностью решить вопрос. "Питьевая вода не предназначена для полевых работ и орошения сельскохозяйственных земель. Необходимо систематизировать заключение потребителями соответствующих договоров на получение питьевой воды. Решить вопрос с установкой приборов учета потребления воды и определить объемы потребления отдельно как для юридических, так и для физических лиц", - отметил Мажонц.

Манвел Мажонц заявил, что необходимо обеспечить платежи за воду со стороны потребителей с принятием необходимых законных мер против неплательщиков.

Сообщение о приезде Манвела Мажонца и предлагаемых мерах улучшения водоснабжения было опубликовано в Telegram-канале издания "Черновик", где пользователи высказали свои претензии властям.

"А меру к неплательщикам налогов, которые работают вчерную, когда?!" - прокомментировал пользователь Apofeoz. "Вице-премьер, а ты в курсе какую воду подают в дома?" - заявил Сайфуллах. "Надо применять меры к вице-премьеру за качество подаваемой воды... Потом уже говорить про оплату...", - считает Маргоша Маргоша. "Сначала воду нормально подавайте, потом уже дальше больше", - заявил murtif. "С каких пор и на каком основании вице-премьер занимается принятием мер против неплательщиков чего-либо?" – возмутился Адвокат.

"Вода воняет рыбой... Правда, мы за неё платим... Мусор не убирают вовремя... Лежит растрепанный кошками коровами собаками. Мы за мусор тоже платим. Тут вопрос в другом. Нам не оказываются те услуги, за которые мы платим. Дагестан погряз в грязи. Воровстве. Чиновстве. Дороги молодым абсолютно нет", - написала Зарема. "Интересно, вице премьер пьет эту воду с крана", - спросил Султан Мут. "Если пил бы воду из под крана без фильтра, туда не добрался бы", - ответил ему Сайфуллах.

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