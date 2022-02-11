Власти пообещали вернуть жителям Какашуры переданные Росгвардии земли

11 февраля 2022, 00:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

45 гектаров земли в дагестанском селении Какашура, выделенные в 2019 году Росгвардии для строительства учебного центра, будут возвращены сельчанам, заявил глава района Махмуд Амиралиев. Земельный вопрос в селении стоит остро, так как бывшее колхозное имущество было расхищено, пояснили представители общественного совета Какашуры.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля жители села Какашура провели в Махачкале акцию протеста из-за земельного конфликта. Землю, принадлежащую селению Какашура, передали для размещения Росгвардии, взамен обещали передать участок недалеко от Каспийска. Но обещания власти не выполнили, пожаловались протестующие. Представителей села принял заместитель премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев, который пообещал во всем разобраться.

Земельный участок в 45 гектаров в селении Какашура был передан Росгвардии для строительства учебного центра в 2019 году, рассказал 10 февраля корреспонденту "Кавказского узла" председатель Общественного совета села Джамал Арсланханов.

"Это бывшие земли колхоза. Еще в 1998 году мы через Арбитражный суд республики добились распределения паев между местными жителями", - пояснил он. Участок использовался жителями как пастбище, отметил Арсланханов.

Сельчане не были против передачи участка Росгвардии, так как взамен им обещали выдать равноценные земли недалеко от Каспийского моря, на территории между Махачкалой и Каспийском, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Общественного совета села Пахрутдин Джамуков. "Приезжал генерал, все согласовали. Взамен нам обещали выдать земли", - добавил он.

С соответствующим предложением выступил и тогдашний председатель правительства Дагестана Артем Здунов, рассказал юрист сельского Общественного совета. "Он прислал письмо, в котором пообещал, что выдаст равноценную землю, если мы отдадим наш участок Росгвардии. Мы ответили согласием", - сообщил Джамуков. Однако постановления правительства о выделении земель на новом месте сельчанам не дали.

"Здунов подписал постановление об изъятии наших земель для нужд Росгвардии, а постановление о выделении нам другого равноценного участка мы не увидели", - добавил он.

На официальном интернет-портале правовой информации республики опубликовано распоряжение председателя правительства Дагестана Артема Здунова №172-р от 19 июля 2019 года. Согласно документу, правительство приняло предложение Минимущества республики, согласованное с Минсельхозом республики, и ходатайство войсковой части Нацгвардии и распорядилось перевести участок площадью 44,8569 гектаров из категории сельхозначения в категорию земель для "строительства учебного центра". Распоряжений по предоставлению какашуринцам земель на сайте корреспондентом "Кавказского узла" не найдено.

"Два дня назад жителям стало известно, что эти земли передаются Росгвардии безвозмездно. На следующий день люди собрались в селе и решили поехать в Махачкалу, чтобы выяснить, как собираются решить это все. Дорогу сначала перекрыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы мы не смогли выехать. Но все же некоторой части сельчан удалось добраться до Махачкалы", - пояснил Джамуков.

В Махачкале людям не дали собраться на площади, они остались в сквере, расположенном рядом. Двоих представителей, в том числе и Джамукова, принял врио первого заместителя председателя правительства Батыр Эмеев. "Мы ему полностью объяснили всю ситуацию. Он пообещал во всем разобраться и потом дать нам ответ. Пока еще мы его не получили", - пояснил юрист.

Земельный вопрос в селении Какашура стоит остро из-за того, что было распродано все имущество бывшего колхоза - его приватизировали, переоформили в акционерное общество, а потом обанкротили, объяснил Арсланханов. "Банкротство длится уже много лет. Многочисленные наши заявления в правоохранительные и следственные органы о хищениях имущества так и не рассматриваются", - заявил он.

Земельный участок, переданный Рогвардии, долгое время не использовался, но недавно туда поставили вагончик, привезли технику, начинаются работы, отметили местные жители.

Вопрос передачи земельного участка площадью 45 гектаров из земель республиканской собственности в муниципальную собственность района затягивается, сообщила администрация Карабудахкентского района на своем официальном аккаунте в Instagram.

"По результатам анализа материалов и заключений организационно-проектного и правового управлений администрации главы и правительства РД, проект распоряжения правительства республики Дагестан о безвозмездной передаче из собственности республики Дагестан в собственность Карабудахкентского района земельного участка был отклонен", - говорится в сообщении.

Участок в Какашуре находился у Росгвардии в пользовании, а собственником его оставалось село, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.

"Первоначально предполагалось совершить обмен земельными участками. Взамен земель, отданных под учебный полигон, жители Какашуры должны были получить земли рядом с Каспийском. Мы неоднократно поднимали этот вопрос еще при предыдущем главе Дагестана, а также с нынешним руководителем Сергеем Меликовым. Писали письма. На последней встрече с Сергеем Алимовичем он предложил вернуть обратно жителям тот участок, который передавался Росгвардии, так как они им не пользовались. Договор был об обмене. Но сейчас пришли к тому, что земли возвращаются селу", - рассказал глава муниципалитета.

Недовольство у жителей, по его мнению, вызвали опасения, что Росгвардия земли не вернет, а республика взамен ничего не даст. "Мы объяснили сельчанам, что Росгвардия им участок возвращает. Тут уже никаких вопросов нет. Свои же земли люди получат. Если же это не произойдет, то тогда совсем другой вопрос. Для этого есть глава республики, который сам сказал, что земли будут возвращены", - рассказал он. Глава района намерен собрать актив Какашуры, чтобы разъяснить эту ситуацию.