Защита арестованных росгвардейцев объяснила убийство Капланова состоянием аффекта

08 февраля 2021, 23:49

Сотрудники Росгвардии, арестованные по делу об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, не помнят все детали произошедшего в отделе полиции, заявил адвокат. Он подтвердил, что у подозреваемых был острый конфликт с Каплановым и близкими к нему людьми.

"Кавказский узел" сообщал, что 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве задержаны два сотрудника Росгвардии. Начальник регионального управления Следкома потребовал раскрыть дело за два месяца. Пользователи Instagram обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах. 8 февраля суд арестовал обоих сотрудников Росгвардии на два месяца.

Арестованные сотрудники Росгвардии приходятся друг другу родными братьями. По данным МВД, убийство стало следствием конфликта между односельчанами из-за земельного участка.

Сотрудники Росгвардии, задержанные по делу об убийстве бывшего главы села Новокули, заявили в суде, что совершили преступление в состоянии аффекта, а предварительного сговора в их действиях не было, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат братьев Курбановых Сиражудин Седрединов.

По словам адвоката, арестованные и их семьи в течение нескольких лет подвергались нападкам из-за конфликта с Абакаром Каплановым. «Между ними был затяжной конфликт, который длился еще с 2007 года. Во время муниципальных выборов сначала был избит отец братьев Курбановых, потом один из братьев. В 2015 году тоже во время выборов между ними произошел конфликт», - рассказал защитник.

В декабре 2020 года конфликт между Курбановыми и Каплановым обострился: как утверждает адвокат, Курбановы стали получать претензии из-за земельного участка, на котором построен их дом.

«Курбановым предыдущий глава села Новокули выделил участок для строительства дома, но действующий глава села Новокули, родственник Абакара Капланова, в конце 2020 года начал им предъявлять претензии по поводу этого участка. Он потребовал, чтобы братья отказались от этой земли. Тогда вновь между братьями и Каплановым произошел конфликт в здании Новокулинской сельской администрации», - объяснил Седрединов.

За несколько часов до убийства Капланов вместе с вооруженными людьми подъехал к машине одного из братьев Курбановых возле кафе, куда росгвардеец приехал с членами семьи. "Нападавшие ничего не стали предпринимать, так как увидели, что в машине Сулейман находился с детьми и в этот момент как раз из здания кафе вышла его супруга. Один другому сказал: «Он тут не один, мы его сейчас трогать не будем, потом найдем и разберемся», - рассказал адвокат.

После этого инцидента Курбанов поехал в отдел полиции писать заявление, туда же приехал и его брат. "Когда братья Курбановы писали заявление в одном из кабинетов РОВД, они услышали в соседнем кабинете голос Абакара Капланова и удивились, как он там так оперативно оказался. Как рассказали мои подзащитные, что-то у них в голове переключилось, что они отчета своим действиям не отдавали, не контролировали себя. Я предполагаю, что они совершили убийство в состоянии аффекта, потому что никто из них не может объяснить, кто первым вытащил пистолет, что там происходило, как и куда они производили выстрелы. Курбановы говорят что пришли в себя только после того как они уже оказались в коридоре, в окружении сотрудников полиции. Увидев в своих руках пистолеты, они выбросили их, подняли руки и сдались", - объяснил Сиражудин Седрединов.

Один из братьев смог вспомнить, что Капланов при встрече в РОВД нецензурно оскорбил его мать "так, чтобы слышал только он". «Они не оправдываются, так как установлено что стреляли из их пистолетов, но вот детали они не могут пока сообщить, так как не помнят», - добавил защитник.

Защита заявила устное ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы для установления состояния подозреваемых в момент совершения убийства. Письменное ходатайство будет подано защитой в ближайшее время.

«Мои подзащитные неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за неправомерный действий в отношении их семьи. Из-за поступающих угроз им, как сотрудникам Росгвардии даже предоставляли защиту. В связи с этим им было выдано служебное табельное оружие на постоянное ношение и хранение», - сказал Седрединов.