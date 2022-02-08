Обвиняемый на заседании Советского райсуда Махачкалы по делу об убийстве бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=TaxYwlSWAC8

08 февраля 2022, 23:55

Суд продлил арест росгвардейцам по делу об убийстве Абакара Капланова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Дагестана удовлетворил ходатайства следствия о продлении до 3 мая ареста росгвардейцам Салману и Сулейману Курбановым, обвиненным в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова.

Как писал "Кавказский узел", 4 января пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что срок ареста росгвардейцев Салмана и Сулеймана Курбановых продлен на месяц

Бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита.

Мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым в убийстве Абакара Капланова неоднократно продлевалась, в последний раз до 6 февраля. В Верховный Суд Республики Дагестан поступили ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемым еще на 2 месяца 27 суток, сообщил сегодня Верховный суд республики.

"С учетом представленных сведений об объеме и характере уголовного дела, обстоятельств его расследования, иных доводов ходатайств, а также принимая во внимание тяжесть предъявленного обвинения и необходимость обеспечения условий для дальнейшего производства по уголовному делу, суд постановил продлить сроки содержания под стражей Курбановым до 3 мая", - отмечается в сообщении на сайте суда.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты рассказали ранее, что земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства Капланова, длился много лет. Конфликт не решался из-за отсутствия доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он.

Убийство Капланова не было преднамеренным, указал главред газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов. "Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное, да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным", - сказал он "Кавказскому узлу".

Примечание:

"Меликов связал убийство Капланова с незаконными земельными манипуляциями", "Похороны Капланова в Новокули посетили до двух тысяч человек", "Глава района в Дагестане осужден по делу о махинациях с землей".

Автор: "Кавказский узел"

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