Продлен арест росгвардейцам по делу об убийстве Абакара Капланова

04 января 2022, 18:46

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Суд продлил на месяц срок ареста росгвардейцев Салмана и Сулеймана Курбановых, обвиненных в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, сообщили сегодня в Верховном суде Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2021 года пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что Советский райсуд Махачкалы по ходатайству следствия продлил на два месяца, до 2 января, срок содержания под стражей Салмана и Сулеймана Курбановых. Таким образом, срок их ареста составит 10 месяцев и 28 суток, уточнили в суде.

Бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита.

Суд в Махачкале продлил на месяц срок ареста братьям Курбановым, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением Советского районного суда города Махачкалы удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Курбанова Салмана и Курбанова Сулеймана, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", сроком на один месяц", - приводит ее слова ТАСС.

Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, но не может превышать 18 месяцев, говорится в статье 109 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Сроки содержания под стражей").

Когда состоялось заседание районного суда, Зарема Мамаева не уточнила. На сайте Советского райсуда Махачкалы, по состоянию на 18.45 мск 4 января, не опубликована информация о продлении ареста Курбановым и о датах заседаний по этому делу. Согласно данным, опубликованным на сайте, последние заседания райсуда состоялись 30 декабря 2021 года.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

Напомним, земельный конфликт, который, предположительно, стал поводом для убийства Капланова, длился много лет, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Убийство Капланова не было преднамеренным, однако конфликт мог быть не только из-за земли, указал при этом главред газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов. "Возможно, изначально спор возник именно из-за земли, но дальше все перешло во что-то более личное и принципиальное, да и убийство в отделе полиции не выглядит запланированным", - сказал он "Кавказскому узлу".

Одной из причин подобных конфликтов могло стать отсутствие доверия к судебной и правоохранительной системам, предположил главред "Нового дела" Гаджимурад Сагидов. "В государственных институтах люди не видят справедливости, к ним нет доверия, и поэтому они творят самосуд", - сказал он "Кавказскому узлу".

После убийства Капланова власти Новолакского района организовали инвентаризацию земель, и комиссия выявила случаи неэффективного распределения участков. До окончания инвентаризации все операции с землей в Новокули были временно приостановлены, рассказали сельчане 2 апреля 2021 года.