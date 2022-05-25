25 мая 2022, 20:16
Железноводский суд отказался вернуть прокурору дело ингушских полицейских
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело ингушских полицейских, обвиняемых в неисполнении приказа разогнать участников митинга в Магасе. Командир батальона, где служили обвиняемые, в качестве свидетеля подтвердил суду, что действия подсудимых на митинге помогли избежать худшего варианта развития событий.
Как писал "Кавказский узел", суд в Железноводске слушает дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году. Силовики заявили суду о своей невиновности.
Дело было передано судье 31 января. Обвиняемыми проходят: Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев. Всем им инкриминируется часть 2 статьи 286.1 Уголовного кодекса России.
Сегодня на заседании судья рассматривал ходатайство защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру в связи с выявленными нарушениями. "В частности, постановления в отношении шестерых о привлечении в качестве обвиняемого имели расхождения с обвинительным заключением, были допущены ошибки при указании статьи вменяемого обвинения, а также анкетные ошибки в отношении одного подсудимого. На основании этого защита просила суд вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений. Прокурор возражал, и судья отказал в возвращении уголовного дела", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимых Висит Цороев.
Также на заседании был проведен допрос одного свидетеля - очень важного, "одного из основных", отметил Цороев.
На заседании был допрошен бывший командир батальона, в котором служили обвиняемые полицейские, пояснил корреспонденту один из подсудимых Тимур Хамчиев. Он отметил, что в показаниях, данных этим свидетелем на суде, и в показаниях, которые он давал на этапе следствия, есть разночтения.
"Понятно стало, что никакого приказа [держать строй на площади] по факту не было. Свидетель сказал, что стоял на довольно большом расстоянии, не на площади, а на дороге, и что он оттуда кричал, но донести этот приказ не было возможности, так как это был митинг, шумно было. Еще сказал, что там (на площади) стояли не только обвиняемые, а более 50 полицейских. То есть он признал, что, хотя в принципе такой приказ был, он не мог донести его до всех сотрудников - не слышно было, и уж тем более нельзя говорить, что он довел его именно до нас. А в первых показаниях, которые он давал на следствии, он говорил, что вот именно подсудимые получили такой приказ и что он точно был до нас доведен", - рассказал Хамчиев.
"Я его еще спросил на заседании - по его мнению, поспособствовал ли выход сотрудников [из строя, к протестующим] тому, чтоб люди ушли с площади? Он ответил, что да, поспособствовал. И это все в республике знают, что поспособствовал, что это позволило предотвратить кровопролитие", - отметил подсудимый Хамчиев.
Следующее судебное заседание назначено на 9 июня. При этом у одного из подсудимых на этот день запланирована свадьба. "Мы попросили назначить заседание на другой день, но прокурор возразил, и судья не стал этого делать. Они сказали, что свадьба - не уважительная причина для переноса заседания", - рассказал Хамчиев.
"Вообще, нам так и не понятно, по какой причине суд проходит в Железноводске. Это что - недоверие, давление? У нас в республике якобы судьи не будут объективными. Но когда рассматривали гражданское дело по нам, его рассматривали в Ингушетии (силовики оспаривали свое увольнение после митинга в Магасском районном суде - Прим. "Кавказского узла"), и никакого давления не было, и суд, к сожалению, вынес решение не в нашу пользу. Сейчас нам вменяют то же самое, что мы нарушили приказ, но теперь почему-то суд проводят в Ставропольском крае", - заключил собеседник.
26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.
Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"