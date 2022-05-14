Силовики отказались признать вину в неисполнении приказа на митинге в Магасе

14 мая 2022, 01:30

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Полицейские, обвиненные в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году, заявили в суде о своей невиновности. Действия силовиков на митинге позволили избежать серьезных последствий, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд в Железноводске начал рассматривать дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году.

Дело было передано судье 31 января. Обвиняемыми проходят 12 человек: Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев. Все они обвинены по части 2 статьи 286.1 УК РФ. Заседания трижды откладывались, в том числе из-за неявки подсудимого по болезни, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Дата следующего заседания на сайте суда не указана.

В Железноводском городском суде 12 мая состоялось первое заседание по делу о неисполнении приказа 12 силовиками из Ингушетии. Суд проходил в открытом режиме, все подсудимые находятся под подпиской о невыезде.

Предварительных заседаний не было, дело сразу начали рассматривать по существу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемых Висит Цороев. По словам защитника, на первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. В частности, гособвинитель сказал, что 12 бывших силовиков обвиняются по части 2 статьи 286.1 УК РФ, то есть в неисполнении приказа, совершенном группой лиц и повлекшем тяжкие последствия. "По версии обвинения, мои подзащитные утром 27 марта 2019 года получили устный приказ стоять в оцеплении, но не исполнили его, а вышли к протестующим, разделяя их политическую неприязнь и оказав им моральную и физическую поддержку, что позволило им продолжать совершать противоправные действия", - пояснил Цороев.

Адвокат подчеркнул, что неисполнение приказа не всегда является уголовно наказуемым деянием. "Чтобы оно было таковым, нужно наступление тяжких последствий [...] результатом действий моих доверителей стало, наоборот, ненаступление таких последствий. Они встали в оцепление, когда уже произошли две стычки и ожидалось, что будет третья, более жесткая. Уже было известно о том, что на помощь протестующим собираются люди, они шли на место проведения акции. И один из моих подзащитных вышел к протестующим и сказал им по-ингушски, чтобы они расходились, что если они не разойдутся, может быть кровопролитие", - сказал Цороев.

"Остальные его коллеги подошли за ним, чтобы помочь, но они не знали, зачем первый вышел. Им вменяют совершение преступления в сговоре, но они не были на тот момент знакомы между собой. В результате действий моих доверителей, того, что они попытались поговорить с протестующими, те покинули площадь", - подчеркнул он.

Цороев отметил, что после оглашения обвинительного заключения адвокату и подсудимым было дано право отреагировать на предъявленное обвинение, и все 12 обвиняемых не признали вину. "Мы не только считаем, что подсудимые невиновны, мы уверены, что в их действиях вообще не было состава преступления", - указал адвокат.

Все 12 сотрудников работали в органах правопорядка по 10-15 лет, отметил он. "Они служили в самые трудные годы, когда это было очень опасно, когда сотрудников массово убивали. У них есть грамоты, поощрения за их работу. Они не стали бы нарушать закон после многих лет добросовестной службы в таких опасных условиях" - считает Цороев.

Суд объявил перерыв в заседании до 25 мая. Суд проходит в открытом режиме. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, 19 ноября 2021 года Пятигорский горсуд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 46-летнего бывшего сотрудника батальона ППС Магомеда Долгиева, признав его виновным в неисполнении приказа во время митинга в Магасе. 24 февраля Ставропольский краевой суд отменил приговор Долгиеву и вернул дело на пересмотр по жалобе гособвинителя, который счел приговор мягким. Магомед Долгиев был одним из 15 сотрудников батальона ингушского ППС, которые отказались разгонять протестующих. 13 из них были обвинены в неисполнении приказа. Дело Долгиева было выделено в отдельное производство, а дело ещё 12 полицейских направлено в Железноводский горсуд.

"Кавказский узел" также писал, что все уволенные полицейские безуспешно пытались добиться восстановления на службе через суд. Силовики настаивают, что распоряжения о разгоне митинга от руководства не поступало, а уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено из-за попытки отстоять свои права в суде. Эти постовые предотвратили столкновение силовиков с протестующими и неизбежное кровопролитие, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов. Руководство силовых структур переложило на этих полицейских вину за обострение политической ситуации, считает глава межрегионального профсоюза полиции Михаил Павлов.

26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.