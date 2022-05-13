Дело об отказе силовиков разогнать митинг в Магасе дошло до суда

13 мая 2022, 09:26

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Суд в Железноводске начал рассматривать дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2021 года Пятигорский горсуд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 46-летнего бывшего сотрудника батальона ППС Магомеда Долгиева, признав его виновным в неисполнении приказа во время митинга в Магасе. 24 февраля Ставропольский краевой суд отменил приговор Долгиеву и вернул дело на пересмотр по жалобе гособвинителя, который счел приговор мягким.

Магомед Долгиев был одним из 15 сотрудников батальона ингушского ППС, которые отказались разгонять протестующих. 13 из них были обвинены в неисполнении приказа. Дело Долгиева было выделено в отдельное производство, а дело ещё 12 полицейских направлено в Железноводский горсуд.

Железноводский горсуд начал рассмотрение дела 12 уволенных полицейских, сообщил сегодня ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. "Сотрудников полиции обвиняют в неисполнении приказа о разгоне протестующих. На митинге в Магасе 27 марта 2019 года после нескольких неудачных попыток сотрудников Росгвардии, командированных в Ингушетию из других регионов, вытеснить митингующих с площади, сотрудники ингушского ОБППСП встали шеренгой перед митингующими и вместе со старейшинами убедили их разойтись. Руководство ингушского МВД сочло эти действия «порочащими честь сотрудников органов внутренних дел»", - написал он на своей странице в Instagram*.

Дело было передано судье 31 января. Обвиняемыми проходят 12 человек: Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев. Все они обвинены по части 2 статьи 286.1 УК РФ. Заседания трижды откладывались, в том числе из-за неявки подсудимого по болезни, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Дата следующего заседания на сайте суда не указана.

Магомед Долгиев также был осужден по части 2 статьи 286.1 УК РФ (умышленное неисполнение сотрудниками органов внутренних дел приказа начальника, причинившее существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций, совершенного группой лиц), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, все уволенные полицейские безуспешно пытались добиться восстановления на службе через суд. Силовики настаивают, что распоряжения о разгоне митинга от руководства не поступало, а уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено из-за попытки отстоять свои права в суде. Эти постовые предотвратили столкновение силовиков с протестующими и неизбежное кровопролитие, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов. Руководство силовых структур переложило на этих полицейских вину за обострение политической ситуации, считает глава межрегионального профсоюза полиции Михаил Павлов.

26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.