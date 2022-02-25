Магомед Долгиев (второй слева). Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org

25 февраля 2022, 16:29

Отменен приговор полицейскому по делу о митинге в Магасе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд вернул на пересмотр дело ингушского полицейского Магомеда Долгиева по жалобе гособвинителя, который счел мягким приговор за отказ разогнать митингующих в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2021 года Пятигорский горсуд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 46-летнего бывшего сотрудника батальона ППС Магомеда Долгиева, признав его виновным в неисполнении приказа. При этом судья исключил политический мотив в действиях полицейского, решив, что единомышленником протестующих Долгиев не был и вражды к властям Ингушетии не испытывал. Гос обвинение, в свою очередь, требовало приговорить Долгиева к 2,5 года колонии.

26 марта 2019 года жители Ингушетии, которые протестовали против соглашения о границе с Чечней и требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон ППС, и 13 его сотрудников, в том числе Магомед Долгиев, подверглись уголовному преследованию. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Ставропольский краевой суд отменил приговор Магомеду Долгиеву, удовлетворив таким образом жалобу гособвинения, не согласившегося с приговором. Краевой суд 24 февраля постановил направить дело на новое рассмотрение в Пятигорский горсуд в новом составе, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал"*.

Долгиев - один из 15 сотрудников батальона ингушского ППС, которые отказались разгонять протестующих. Дело ещё 12 полицейских передано в Железноводский городской суд, отмечается в публикации.

Долгиев был обвинен по части 2 статьи 286.1 УК РФ (умышленное неисполнение сотрудниками органов внутренних дел приказа начальника, причинившее существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций, совершенного группой лиц), которая предусматривает до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.

Напомним, все 13 уволенных полицейских безуспешно пытались добиться восстановления на службе через суд. Они настаивали, что распоряжения о разгоне митинга от руководства не поступало, а уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено из-за попытки отстоять свои права в суде. Эти сотрудники предотвратили неизбежное кровопролитие, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов. Руководство силовых структур переложило на этих полицейских вину за обострение политической ситуации, предположил ранее глава межрегионального профсоюза полиции Михаил Павлов.

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Суд согласился допросить бывшего главу МВД по делу лидеров протеста в Магасе", "Арест Ахмеда Погорова вызвал критику в адрес суда", "Суд по "ингушскому делу" вновь отклонил ходатайство о допросе Бачурина".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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