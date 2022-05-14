Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

14 мая 2022, 15:28

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Армянские военнослужащие обстреляли с территории Варденисского района позиции Азербайджана в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. Так, 12 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских солдат близ сел Азизли и Юхары Шорджа Кельбаджарского района с приграничной территории Варденисского района. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе были обстреляны армянскими подразделениями на границе между двумя странами, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"14 мая в 11.30 (10.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района (Варденисский район Гегаркуникской области Армении – прим. "Кавказского узла") государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района", - привело сообщение ведомства Report.az.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, указано в сообщении.

На сайте Минобороны Армении к 15.19 мск не содержится комментариев относительно заявления военного ведомства Азербайджана.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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