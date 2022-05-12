Армения отвергла обвинение в обстреле позиций Азербайджана

12 мая 2022, 11:55

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Сведения о том, что армянские военные обстреляли позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня обвинило армянских военных в обстреле. По данным ведомства, вечером 11 мая они обстреляли с территории Варденисского района позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе.

Военные Армении не открывали огня по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе, заявила пресс-служба армянского оборонного ведомства. "Заявление об обстреле армянскими подразделениями азербайджанских позиций не соответствует действительности", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, добавил он.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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