Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

12 мая 2022, 09:23

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Армянские военные обстреляли с территории Варденисского района позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего они открыли ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 военное ведомство Азербайджана заявило, что армянские военнослужащие обстреляли с приграничной территории Варденисского района позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе. В тот же день Минобороны Армении опровергло эти сведения.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Вечером 11 мая армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, информировало Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района (Варденисский район Гегаркунискской области Армении – прим. "Кавказского узла") с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Йухары Айрым и Зяйлик Кяльбаджарского района", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, добавило ведомство.

На сайте Минобороны Армении на 09.00 мск 10 мая нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства о перестрелке на границе.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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