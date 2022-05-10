Армения опровергла заявление Азербайджана о перестрелке на границе

10 мая 2022, 10:26

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Информация о том, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", военное ведомство Азербайджана заявило сегодня, что армянские военнослужащие обстреляли с приграничной территории Варденисского района позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе.

Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана о перестрелке на границе. "Азербайджан в очередной раз выступает с заявлением, не имеющим ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

По данным оборонного ведомства Армении, ситуация на границе "относительно спокойная и находится под полным контролем".

Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. Так 3 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских солдат близ села Зейлик Кельбаджарского района с приграничной территории Варденисского района. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

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