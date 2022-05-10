Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

10 мая 2022, 08:51

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Армянские военнослужащие обстреляли с приграничной территории Варденисского района позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. Так 3 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских солдат близ села Зейлик Кельбаджарского района с приграничной территории Варденисского района. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

Армянские военные вечером 9 мая подвергли обстрелам позиции солдат Азербайджана, сообщило Минобороны страны. "Вечером 9 мая подразделения вооруженных сил Армении с перерывами обстреливали со стороны села Азизли Басаркечарского района (Варденисский район, Гегаркуникской области Армении – прим. "Кавказского узла") из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Юхари Айрым Кельбаджарского района", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, среди них раненых или погибших нет, добавило ведомство.

На сайте Минобороны Армении на 08.45 мск 10 мая нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства о перестрелке на границе.

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