Армянские сельчане пожаловались на неопределенность из-за близости азербайджанских постов

23 марта 2022, 13:39

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Представители властей Армении отреагировали на появление азербайджанских постов около села Неркин Анд, но никаких действий за этим не последовало, посетовали сельчане. Посты установлены на территории Азербайджана, пояснил азербайджанский военный эксперт.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта жители села Неркин Анд укрупненной общины Капан Сюникской области пожаловались, что прекратили выгонять скот на пастбища и лишились возможности заниматься сельским хозяйством после того, как азербайджанские солдаты закрепились на новых позициях около села. По их словам, "под прямым прицелом" оказались местное кладбище, источники питьевой воды, пастбища и пахотные земли. Минобороны Армении пояснило, что у азербайджанских подразделений на этом участке есть несколько позиций, не оборудованных для использования в зимний период, и азербайджанские военные всего лишь возвращаются на эти позиции.

Паники в селе из-за присутствия азербайджанских военных нет, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» староста села Неркин Анд Хачатур Багдасарян. "Но опасения есть, так как село частично просматривается с азербайджанских позиций. От первого дома до них около 250 метров", - пояснил он.

Согласно переписи населения 2011 года, в селе Неркин Анд проживают 97 человек. Сельчане занимаются садоводством и скотоводством. Непосредственно под прицелом азербайджанских военных, по словам старосты, оказались около 50 гектаров пастбищ и садов.

"Селяне свою скотину пасут на сельских пастбищах в противоположной стороне. Вопрос компенсации владельцам садов пока что не обсуждался. Губернатор, мэр Капана, [военные] из Минобороны приезжали в село, однако мы не в курсе, что обсуждают, чем вся эта история закончится", - сказал Багдасарян, добавив, что проблем с продовольствием в общине нет, а сами жители не покидают село.

16 марта село посетили губернатор Сюникской области и представители командования Минобороны, также с жителями встречались глава общины Капан и его заместители. В селе побывали и представители омбудсмена, их выводы и предложения по решению проблем сельчан были направлены правительству Армении, сообщило 21 марта "АрмИнфо".

Жительница села Асмик Казарян подтвердила, что паники среди сельчан нет. Она также рассказала, что "под прицелом" находится сельское кладбище. "Мы, конечно, можем пойти на кладбище. Но гарантий нет, что не будут стрелять. Но для селян неопределенность создает сложность, возникнут ли новые проблемы земледелию и скотоводству", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян раскритиковал Минобороны, которое заверило, что село Неркин Анд не просматривается со стороны азербайджанских позиций. "Данное заявление сделано по политическим причинам, чтобы избежать недовольства в обществе... По логике Минобороны, угрозы могли быть лишь в том случае, если бы рядом с каждым домом в селе появился азербайджанский солдат", - написал на своей странице в Facebook* Татоян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны обязано было дать пояснение, что имено предпринимается "для вытеснения азербайджанских подразделений", подчеркнул Татоян.

Нет оснований для утверждений о необходимости отодвинуть азербайджанские посты от села Неркин Анд, считает азербайджанский военный эксперт Адалят Вердиев. "Когда стает снег, Азербайджан, как в прошлом году, в одностороннем порядке вернется на свои границы, установленные имеющимися в Баку картами. В прошлом году азербайджанская армия такое выполнила", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что азербайджанские военные "находятся только на суверенных территориях Азербайджана".

Напомним, в мае 2021 года между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробности о нем можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о пограничном конфликте двух стран "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

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