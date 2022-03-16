Сельчане поспорили с Минобороны Армении о продвижении азербайджанских солдат

16 марта 2022, 12:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что азербайджанские военные продвинулись на один километр в Капанском муниципалитете Сюникской области, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении. Жители общины Неркин Анд пожаловались, что прекратили выгонять скот на пастбища и лишились средств к существованию после закрепления солдат Азербайджана на новых позициях.

Как сообщал "Кавказский узел", после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Так, вечером 10 марта Азербайджан заявил, что на протяжении дня продолжался обстрел позиций азербайджанских военных в Агдамском, Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Азербайджанские военнослужащие продвинулись на территорию Армении на один километр, заявил бывший омбудсмен страны Арман Татоян. "Около двух недель тому назад азербайджанцы без препятствий продвинулись вперед на территорию Армении на участке села Неркин Анд укрупненной общины Капан, установили палатки", – написал Татоян 15 марта на своей странице в Facebook.

Речь идет о территории села Неркин Анд, где расположено местное кладбище. После продвижения азербайджанские солдаты начали строить дорогу к новым позициям, заявил Татоян. "Работы прекратили только три дня назад, когда выпал снег", – утверждает он.

Министерство обороны Армении опровергло сведения о продвижении азербайджанских военных на территорию Армении. "На указанном участке, который находится под азербайджанским контролем, у азербайджанских подразделений имеются несколько позиций, которые не оборудованы и их невозможно использовать в зимний период", – сказано в сообщении ведомства, опубликованном 15 марта на его сайте.

Из-за погодных условий азербайджанские военные всего лишь возвращаются на эти позиции, пояснило министерство. "Никаких продвижений нет, причем не только на этом участке границы, но и на других участках, Вооруженные силы Армении полностью выполняют поставленные перед ними задачи, в том числе, мониторинг всяких движений азербайджанских ВС и держат ситуацию под контролем", – заявило Минобороны Армении, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Арман Татоян усомнился в достоверности заявления Минобороны Армении. Он отметил, что в декабре 2021 года и месяц назад посещал участок, о котором идет речь, и оба раза погода была хорошая, а грунтовые дороги сухими. "На указанной территории никогда не было азербайджанских постов и позиций. Там не было, и сейчас нет, и армянских позиций. А местные жители использовали эти территории как пастбища, и ни разу не замечали азербайджанских военных", – указал Татоян.

О том, что азербайджанские военные продвинулись на территорию Армении, заявил также мэр Капана Геворг Парсян. "Для местных жителей стало небезопасно заниматься сельским хозяйством, их пастбища оказались под контролем азербайджанцев", – сказал Парсян корреспонденту "Кавказского узла.

По его словам, опровержение Минобороны было "несколько странным, поскольку не соответствует действительности". Он добавил, что жители Неркин Анд обеспокоены ситуацией.

Продвижение азербайджанских военных произошло с 3 по 5 марта, уточнил глава общины Неркин Анд Хачатур Багдасарян. По его словам после этого под прямым прицелом оказались кладбище села, источники питьевой воды, пастбища и пахотные земли общины. "Жители села лишились возможности заниматься сельским хозяйством, поскольку уже опасно работать на этих территориях", – сказал Багдасарян корреспонденту "Кавказского узла".

Прямо напротив села Неркин Анд азербайджанские солдаты установили пять палаток, заявила местная жительница Асмик Казарян. "До этого их там не было, а сейчас сельчане лишились возможности заниматься сельским хозяйством, а это единственный источник заработка этих людей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".