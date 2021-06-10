Специалисты поспорили о роли и позиции ООН в армяно-азербайджанском пограничном споре

10 июня 2021, 02:33

После распада СССР Организация объединенных наций признала независимость Азербайджана и Армении, не уточняя границы стран, так как это не входит в ее обязанности, указали старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня и политолог Дмитрий Орешкин. Признание независимости государств означает и утверждение границ, отметила завкафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД России Татьяна Каширина.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня армянские военные заставили азербайджанских солдат прекратить земляные работы у села Верин Шоржа. Военные специалисты и политологи двух стран сочли маловероятной эскалацию конфликта на границе. Укрепление границ необходимо на фоне сложных отношений с Арменией, в которой намечены парламентские выборы, однако ни до них, ни после военные действия Азербайджану не нужны, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи.

Азербайджанские аналитики считают несостоятельными утверждения о том, что карты Генштаба СССР не подходят для делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. По их словам, границы между двумя странами ООН признала в тех рубежах, которые существовали во времена СССР. Советские границы между союзными республиками - просто разделительные линии, которые на протяжении времени регулярно менялись, а после распада союза ООН признала независимость государств, а не межгосударственные границы, считают армянские специалисты. Они заявили, что по этой причине карты Генштаба СССР не должны использоваться для делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Организация объединенных наций "обычно не устанавливает границы на местности при обретении независимости", сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алексей Гуня.

Устанавливать границы - "это не прерогатива ООН". "Там нет никакого управления или департамента, который занимался этим", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Дмитрий Орешкин.

Если ООН признает независимость государства, то она признает и границы "в соответствии с картами, предоставляемыми государством", считает заведующая кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД России Татьяна Каширина.

Масштаб карт спровоцировал споры о границах Азербайджана и Армении

До сих пор для делимитации и демаркации границ обычно использовались советские карты, поскольку "они являются достаточно точными", подчеркнул Гуня. При этом обычно используют более крупномасштабную карту, как более подробную, пояснил он.

Споры обычно решаются путем переговоров, отметил он. "При этом обе стороны используют одну и ту же карту, поскольку использование карт разных годов издания, где границы обозначались по-разному, может вызвать разногласия" - заявил Гуня.

При демаркации границ на постсоветском пространстве использовались карты Генштаба, "поскольку других точных карт не было", сказал Орешкин. "Обычно работают с картой 1:200000. Чем меньше масштаб, тем точнее обозначения. На «миллионке» озеро могло оказаться на территории Азербайджана, а на более подробной карте граница могла быть проведена точнее. Я бы ориентировался на нее", - сказал он.

Азербайджан использует карту "миллионку" (1 см=10 км), Армения — более подробные карты 1:100000 (1 см = 1 км) или 1:200000 (1 см=2 км). Советские границы между союзными республиками на протяжении времени регулярно менялись, следует из опубликованных на "Кавказском узле" картах, на которые ссылаются армянские специалисты.

Конфликты при демаркации границ бывших советских республик разрешались путем двусторонних переговоров, сказала Каширина. "Обе стороны предпочитали договариваться друг с другом, а не применять внешний арбитраж", - отметила она.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".