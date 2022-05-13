Власти Табасаранского района сообщили о гибели военного на Украине

13 мая 2022, 18:30

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Ариф Абдуллаев из села Дагни погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Табасаранского района Дагестана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 107 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что матрос Рагим Рамазанов из селения Гельхен Курахского района стал 106-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня в Табасаранском районе похоронен военнослужащий, погибший в ходе специальной военной операции на территории Украины - уроженец села Дагни Ариф Абдуллаев, сообщила районная администрация.

Ему было 35 лет, с 2008 года Абдуллаев служил на контрактной основе в войсковой части в Наурском районе Чечни. "У Арифа остались жена и трое детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Глава района Магомед Курбанов выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего Арифа Абдуллаева.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 107 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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