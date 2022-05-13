Рагим Рамазанов. Скриншот https://t.me/kurakhraion/546

13 мая 2022, 15:45

Власти Курахского района сообщили о гибели матроса на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рагим Рамазанов из селения Гельхен погиб на Украине, сообщила сегодня районная администрация. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Самир Шахмарданов из села Бут-Казмаляр стал 105-м уроженцем Дагестана, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Похороны погибшего на Украине матроса Рагима Рамазанова состоялись 12 мая в селении Гельхен. Ему было 20 лет, до шестого класса он учился в Гельхенской средней школе, затем поступил на учебу в кадетский корпус Каспийска. После срочной службы Рамазанов подписал контракт на военную службу,  он служил радиометристом на десантном корабле, сообщила сегодня  администрация Курахского района. 

Рагим Рамазанов получил тяжелое ранение 6 мая и на следующий день скончался. Глава Курахского района Замир Азимов выразил соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 106  уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Кубани сообщили о погибшем на Украине артиллеристе", "Власти Икрянинского района сообщили о гибели солдата на Украине", "Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 мая 2022, 17:35

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