Власти Курахского района сообщили о гибели матроса на Украине

13 мая 2022, 15:45

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Рагим Рамазанов из селения Гельхен погиб на Украине, сообщила сегодня районная администрация. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Самир Шахмарданов из села Бут-Казмаляр стал 105-м уроженцем Дагестана, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Похороны погибшего на Украине матроса Рагима Рамазанова состоялись 12 мая в селении Гельхен. Ему было 20 лет, до шестого класса он учился в Гельхенской средней школе, затем поступил на учебу в кадетский корпус Каспийска. После срочной службы Рамазанов подписал контракт на военную службу, он служил радиометристом на десантном корабле, сообщила сегодня администрация Курахского района.

Рагим Рамазанов получил тяжелое ранение 6 мая и на следующий день скончался. Глава Курахского района Замир Азимов выразил соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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