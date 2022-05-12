Власти Кубани сообщили о погибшем на Украине артиллеристе

12 мая 2022, 17:29

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Именная парта установлена в школе Тихорецка, где учился погибший на Украине артиллерист Максим Светленко, сообщила сегодня администрация Краснодарского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 21 уроженца Кубани.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Сергей Шаханин стал 20-м уроженцем Кубани, чья гибель на Украине подтверждена властями.

Максим Светленко погиб в ходе военной операции на Украине. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Парта в память о погибшем открыта в школе Тихорецка №2, в которой учился Максим Светленко, после школы он закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В церемонии принимали участие его родные и близкие, учителя, одноклассники и друзья, говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

На парте героя располагают информацию о погибшем, его фотографии, биографию, профессиональный путь. В Тихорецком районе за все время акции "Парта героя" установлены 260 памятных парт, отметила сегодня пресс-служба администрации.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 21 уроженца Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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