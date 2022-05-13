Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце

13 мая 2022, 17:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дмитрий Воленко погиб на Украине, на школе, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Новоселицкого муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Бритиков из Минеральных вод села Гофицкое стал 24-м уроженцем Ставрополья, чья гибель на Украине подтверждена властями.

Дмитрий Воленко погиб на Украине. в его память на школе, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Новоселицкого муниципального округа.

В школе №9 хутора Жуковский открыта мемориальная доски в память о выпускнике Дмитрии Воленко, который погиб в ходе специальной военной операции. На торжественной церемонии присутствовали родители и брат погибшего, жители посёлка, сообщила сегодня администрация Новоселицкого муниципального округа в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.