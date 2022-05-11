11 мая 2022, 20:29

Глава Минеральных Вод сообщил о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Бритиков из Минеральных Вод погиб на Украине, сообщил сегодня исполняющий обязанности главы городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Лысенко из села Гофицкое стал 23-м уроженцем Ставрополья, чья гибель на Украине подтверждена властями.

Житель Минвод погиб на Украине, сообщил сегодня и.о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко. "В ходе проведения специальной военной операции (...) героически погиб наш земляк, житель города Минеральные Воды Бритиков Андрей Викторович", - написал он в своем Telegram-канале.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Азовского района сообщили о гибели военного на Украине", "Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине", "Администрация Белоглинского района сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 мая 2022, 22:00

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