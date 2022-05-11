Глава Минеральных Вод сообщил о гибели земляка на Украине

11 мая 2022, 20:29

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Андрей Бритиков из Минеральных Вод погиб на Украине, сообщил сегодня исполняющий обязанности главы городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Лысенко из села Гофицкое стал 23-м уроженцем Ставрополья, чья гибель на Украине подтверждена властями.

Житель Минвод погиб на Украине, сообщил сегодня и.о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко. "В ходе проведения специальной военной операции (...) героически погиб наш земляк, житель города Минеральные Воды Бритиков Андрей Викторович", - написал он в своем Telegram-канале.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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