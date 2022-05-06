06 мая 2022, 16:20

Власти сообщили о гибели уроженца Ставрополья на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владимир Лысенко из села Гофицкое погиб на Украине, сообщил глава Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 23 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Александр Мещеряков, Евгений Бойко, Руслан Мгоев, Олег Мануйлов и Максим Манзык погибли на Украине, на школах, где они учились, установлены мемориальные доски, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель как минимум 22 уроженцев Ставрополья.

Владимир Лысенко погиб на Украине. Прощание с ним состоялось сегодня в селе Гофицкое, сообщил временно исполняющий обязанности главвы Петровского городского округа Александр Бабыкин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. 

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 23 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Дагестана", "Доброволец из Волгограда погиб на Украине", "Глава Калмыкии сообщил о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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