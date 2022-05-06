Власти сообщили о гибели уроженца Ставрополья на Украине

06 мая 2022, 16:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владимир Лысенко из села Гофицкое погиб на Украине, сообщил глава Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 23 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Александр Мещеряков, Евгений Бойко, Руслан Мгоев, Олег Мануйлов и Максим Манзык погибли на Украине, на школах, где они учились, установлены мемориальные доски, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель как минимум 22 уроженцев Ставрополья.

Владимир Лысенко погиб на Украине. Прощание с ним состоялось сегодня в селе Гофицкое, сообщил временно исполняющий обязанности главвы Петровского городского округа Александр Бабыкин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 23 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.