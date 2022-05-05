05 мая 2022, 21:30
Мемориальные доски открыты в память о погибших на Украине жителях Ставрополья
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Александр Мещеряков, Евгений Бойко, Руслан Мгоев, Олег Мануйлов и Максим Манзык погибли на Украине, на школах, где они учились, установлены мемориальные доски, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель как минимум 22 уроженцев Ставрополья.
Как писал "Кавказский узел", младший сержант Андрей Ромащенков погиб в ходе спецоперации на Украине, ему был 21 год. С начала спецоперации на Украине стало известно о гибели не менее 18 уроженцев Ставрополья.
На здании школы посёлка Краснозоринский Новоалександровского городского округа открыта мемориальная доска в память о выпускнике школы Александре Мещерякове, погибшем в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация округа.
Александру Мещерякову был 21 год, после окончания девяти классов школы он поступил в Новотроицкий сельскохозяйственный техникум, который окончил в 2020 году по профессии автомеханика. После окончания техникума он был призван в армию, затем заключил контракт. Погиб Александр 11 марта, указано в сообщении в Telegram-канале администрации.
В средней школе №5 города Новоалександровска были открыты две мемориальные доски, посвящённые памяти погибших уроженцев города Олега Мануйлова и Евгения Бойко, сообщил сегодня глава округа Сергей Сагалаев.
Евгений Бойко родом из Новоалександровска, он окончил среднюю школу №5, а затем Григорополисский сельскохозяйственный техникум. В 2011 году был призван в армию, а затем заключил контракт. Он погиб 27 февраля на Украине, говорится в сообщении в Telegram-канале Сагалаева. В Новоалександровске родился и Олег Мануйлов, он погиб 24 февраля, о его гибели сообщалось ранее.
В школе хутора Фельдмаршальский открыта памятная доска в честь Руслана Мгоева. После окончания Григорополисского сельскохозяйственного техникума он был призван в армию, после чего заключил контракт. Руслан Мгоев погиб 28 марта, сообщил глава округа в другом сообщении в своем Telegram.
С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 22 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"