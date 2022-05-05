Мемориальные доски открыты в память о погибших на Украине жителях Ставрополья

05 мая 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Мещеряков, Евгений Бойко, Руслан Мгоев, Олег Мануйлов и Максим Манзык погибли на Украине, на школах, где они учились, установлены мемориальные доски, сообщил глава Новоалександровского городского округа. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель как минимум 22 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Андрей Ромащенков погиб в ходе спецоперации на Украине, ему был 21 год. С начала спецоперации на Украине стало известно о гибели не менее 18 уроженцев Ставрополья.

На здании школы посёлка Краснозоринский Новоалександровского городского округа открыта мемориальная доска в память о выпускнике школы Александре Мещерякове, погибшем в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация округа.

Александру Мещерякову был 21 год, после окончания девяти классов школы он поступил в Новотроицкий сельскохозяйственный техникум, который окончил в 2020 году по профессии автомеханика. После окончания техникума он был призван в армию, затем заключил контракт. Погиб Александр 11 марта, указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

В средней школе №5 города Новоалександровска были открыты две мемориальные доски, посвящённые памяти погибших уроженцев города Олега Мануйлова и Евгения Бойко, сообщил сегодня глава округа Сергей Сагалаев.

Евгений Бойко родом из Новоалександровска, он окончил среднюю школу №5, а затем Григорополисский сельскохозяйственный техникум. В 2011 году был призван в армию, а затем заключил контракт. Он погиб 27 февраля на Украине, говорится в сообщении в Telegram-канале Сагалаева. В Новоалександровске родился и Олег Мануйлов, он погиб 24 февраля, о его гибели сообщалось ранее.