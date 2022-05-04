Погибший на Украине сирота из Ставрополья похоронен в Башкирии

04 мая 2022, 12:53

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Ставропольского края, младший сержант Андрей Ромащенков, который в детстве был взят под опеку семьей из Башкирии, сообщила администрация Иглинского района республики. С начала спецоперации на Украине стало известно о гибели не менее 18 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Данил Остапенко из Петровского городского округа Ставрополья погиб на Украине.

Младший сержант Андрей Ромащенков погиб в ходе спецоперации на территории Украины, ему был 21 год, сообщила 3 мая администрация Иглинского района Башкирии.



Андрей Ромащенков родился в Ставропольском крае. "В семь лет он стал сиротой. Под опеку его взяла семья из деревни Улу-Карамалы Ирек Абузарович и Фануза Кадировна Минихановы. После окончания средней школы села Нижние Лемезы и Уфимского строительного колледжа, в 2020 году был призван на военную службу. После остался служить по контракту. (...) Андрей Ромащенков посмертно награждён орденом Мужества", говорится в сообщении на странице районной администрации в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с Андреем Ромащенковым прошло в деревне Улу-Карамалы, говорится в другой публикации в сообществе районной администрации. Как следует из фотографий, приложенных к публикации, на похороны собралось множество людей, Андрей Ромащенков был похоронен с воинскими почестями.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 18 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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