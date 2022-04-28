Данил Остапенко. Скриншот https://t.me/Alexandr_Babykin/79

28 апреля 2022, 19:47

Глава Петровского городского округа сообщил о гибели земляка на Украине

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Данил Остапенко погиб на Украине, сообщил глава Петровского городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Ставрополья. 

Как писал "Кавказский узел", в Новопавловске Ставропольского края прошли похороны погибшего на Украине прапорщика Дмитрия Кириенко.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Петровского городского округа Ставрополья, сообщил глава округа Александр Бабыкин 27 апреля в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

С начала спецоперации на Украине официальнр подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Мэр Пятигорска заявил о гибели земляка на Украине", "Более 13,5 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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