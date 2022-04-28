Глава Петровского городского округа сообщил о гибели земляка на Украине

28 апреля 2022, 19:47

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Данил Остапенко погиб на Украине, сообщил глава Петровского городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", в Новопавловске Ставропольского края прошли похороны погибшего на Украине прапорщика Дмитрия Кириенко.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Петровского городского округа Ставрополья, сообщил глава округа Александр Бабыкин 27 апреля в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

С начала спецоперации на Украине официальнр подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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