Георгий Романов. Скриншот https://www.instagram.com/p/Ca4T6icNmmm/

10 марта 2022, 15:39

Военный со Ставрополья погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Похороны Георгия Романова, погибшего на Украине, состоялись в станице Ессентукской Предгорного района, сообщил глава районной администрации. С начала военной операции на Украине погибли не менее шесть уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", в ходе боев на Украине погибли уроженцы Советского городского округа Даниил Луценко, Анатолий Воробьев и Дмитрий Павшенко, житель Новоалександровского округа Олег Мануйлов и уроженец Железноводска Тимур Нуралиев, сообщили главы городов и районов Ставрополья.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец станицы Ессентукской Предгорного района Ставропольского края погиб в ходе боев на Украине, сообщил глава района Николай Бондаренко.  "В станице Ессентукской простились с Романовым Георгием Яковлевичем, погибшим во время военной спецоперации на Украине". - написал Бондаренко на своей странице в Instagram 9 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о не менее, чем шести погибших со Ставрополья.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Военные эксперты разъяснили специфику задач кадыровцев на Украине", "Минобороны России заявило о выведении из строя системы ПВО Украины", "Двое военных из Дагестана погибли в ходе спецоперации на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 марта 2022, 16:19

10 марта 2022, 15:29

  • Военные эксперты разъяснили специфику задач кадыровцев на Украине

    Подразделения чеченских бойцов на Украине играют вспомогательную роль, проводя зачистки, прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, указали военные эксперты после отчета главы Чечни о взятии кадыровцами населенного пункта.

10 марта 2022, 15:03

  • Третий кандидат в президенты Южной Осетии выбыл из борьбы

    Претенденты на пост президента Южной Осетии Дмитрий Тасоев, Давид Санакоев, Александр Плиев и Зелим Казиев успешно сдали экзамены на уровень владения государственными языками, Владимир Келехсаев получил "незачет", сообщил сегодня представитель ЦИК.

10 марта 2022, 14:10

10 марта 2022, 14:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи