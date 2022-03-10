Военный со Ставрополья погиб на Украине

10 марта 2022, 15:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Похороны Георгия Романова, погибшего на Украине, состоялись в станице Ессентукской Предгорного района, сообщил глава районной администрации. С начала военной операции на Украине погибли не менее шесть уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", в ходе боев на Украине погибли уроженцы Советского городского округа Даниил Луценко, Анатолий Воробьев и Дмитрий Павшенко, житель Новоалександровского округа Олег Мануйлов и уроженец Железноводска Тимур Нуралиев, сообщили главы городов и районов Ставрополья.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец станицы Ессентукской Предгорного района Ставропольского края погиб в ходе боев на Украине, сообщил глава района Николай Бондаренко. "В станице Ессентукской простились с Романовым Георгием Яковлевичем, погибшим во время военной спецоперации на Украине". - написал Бондаренко на своей странице в Instagram 9 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о не менее, чем шести погибших со Ставрополья.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".