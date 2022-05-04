Полиция отчиталась о 40 задержанных в Ереване активистах

04 мая 2022, 15:51

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В ходе акций протеста в Ереване с требованием отставки Никола Пашиняна за неповиновение полиции задержаны 40 сторонников оппозиции, сообщила республиканская полиция.

Как писал "Кавказский узел", с 25 апреля в Армении оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна после того, как он заявил о готовности "снизить планку" по карабахскому вопросу. 3 мая активисты объявили о проведении в Ереване акций неповиновения. Сегодня утром эти акции продолжились. В частности протестующие перекрыли грузовиками Киевский мост, а силовики задерживать участников протестов. По данным на 11.00 [10.00 мск] за неповиновение полиции задержаны 24 активиста. Полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно, ряд активистов получили телесные повреждения и переломы, заявила омбудсмен Кристине Григорян.

По состоянию на 14.00 (13.00 мск) в Ереване полиция доставила в отделения 40 активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ Зарзанд Габриелян.

Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неповиновение требованию полиции". Он добавил,что данные о числе задержанных участников акций протеста в регионах Армении будут озвучены вечером.

"Кавказский узел" также писал, что 2 мая Григорян указала на нарушения при задержании активистов. В частности. на акциях протеста в Ереване сторонников оппозиции задерживают без объяснения причин, их не информируют об их правах. Офис омбудсмена также зафиксировал случаи превышения силовиками полномочий и насилия в отношении активистов. Акции протеста носят мирный характер. массовые задержания оппозиционеров необоснованны, указала 3 мая оппозиция.

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