Активисты перекрыли мост в центре Еревана

04 мая 2022, 09:36

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Силовики начали задерживать сторонников оппозиции, которые перекрыли Киевский мост в центре Еревана.

Как писал "Кавказский узел", акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. 3 мая участники митинга в Ереване призвали граждан Армении присоединиться к протестам. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Сегодня оппозиционеры перекрыли грузовыми машинами Киевский мост в Ереване, полиция начала задерживать активистов. На место прибыли спецподразделения полиции "Красные береты", которые пытаются открыть движение для машин, сообщает ТАСС.

Киевский мост связывает центр города с южными и юго-западными районами. На проезжей части моста выстроились бетономешалки и грузовики. Из громкоговорителей звучат лозунги "Армения без Никола", "Полицейский - не Никол", "Армения!", информирует "Новости-Армения".

Также протестующие перекрыли Давиташенский мост и эстакаду в районе проспекта Баграмяна, пишет издание.

Напомним, возмущения в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

Никол Пашинян занял пост премьер-министра после массовых акций протеста весной 2018 года. Тогда под давлением протестующих согласился уйти в отставку премьер-министр Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении и не сдержал обещания не претендовать на высшие посты в руководстве страны. Однако и после свержения Саргсяна массовые протесты в стране не прекратились, в итоге Пашиняну удалось возглавить правительство. "Кавказский узел" вел обновляемую фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а новости о ходе "бархатной революции" размещал на тематической странице "Пашинян берет власть".

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