Участники митинга оппозиции в Ереване призвали граждан Армении присоединиться к протестам

03 мая 2022, 23:15

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Митинг оппозиции на Площади Франции в Ереване собрал до семи тысяч человек, заявила полиция. Все задержанные за сегодня активисты отпущены из полицейских участков. После отставки Никола Пашиняна будет сформировано временное правительство, заявил на митинге депутат от оппозиции Ишхан Сагателян.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром оппозиционеры возобновили в Ереване акции неповиновения, в частности, они заблокировали несколько улиц. По данным Полиции Армении, к 15.00 (14.00 мск) Ереване сегодня были задержаны 155 участников акций протеста за неповиновение полиции, еще 14 человек доставлены в участки Гегаркуникской и Араратской областей, сообщили в ведомстве. К 18.00 (17.00 мск) число задержанных активистов за неповиновение полиции в Ереване возросло до 209, еще 28 человек доставлены в участки в регионах Армении, сообщила республиканская полиция.

В Ереване на Площади Франции в митинге и в шествии приняли участие до семи тысяч человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель полиции.

"Союз информированных граждан" в свою очередь насчитала до 5600 человек в этих акциях. Координатор проекта Даниел Ионнисян отметил корреспонденту "Кавказского узла", что подсчет был произведен на основании аэроснимка и по положению на 19:15 часов по местному времени (18:15 мск).

Митинг начался с патриотических песен. Организаторы митинга заявили об освобождении всех задержанных за сегодня активистов. Вице-спикер Национального собрания Армении Ишхан Сагателян в своем выступлении заявил, что за сегодняшний день полицией были подвергнуты приводу до 250 участников протестных акций. "Все они отпущены из полицейских участков и принимают участие в митинге", - сказал Сагателян.

Он добавил, что сегодня в рамках акций гражданских неповиновений одну из ереванских улиц перекрыли инвалиды 44-дневной карабахской войны.

Депутат призвал граждан Армении не поддаваться никаким провокациям, выйти на улицу и присоединиться к протестам. "Мы не имеем право сдавать Арцах (Нагорный Карабах, - прим. "Кавказского узла") Азербайджану. Арцах был, есть и будет армянским!" - заявил Сагателян.

Ишхан Сагателян отметил, что после отставки Никола Пашиняна, которая, по его мнению, неизбежна, будет сформировано временное правительство. "Это будет правительство не отдельно взятой партии. Это будет правительство профессионалов", - сказал депутат.

Митинг перерос в шествие по центральным улицам Еревана. Затем участники шествия вернулись на Площадь Франции и продолжили митинг. В шествии принимал участие второй президент Армении Роберт Кочарян.

Участники митинга держали в руках флаги Армении и Нагорного Карабаха и скандировали "Без Никола Армения!", "Никол - предатель!", "Борьба!" и другие.

На Площади Франции уже третий день установлены палатки, представители оппозиции остаются здесь на ночь. На установленном большом экране организаторы митинга показывают задержания активистов в ходе акций неповиновения. Организаторы митинга также отметили, что борьба продолжается, завтра будут продолжены акции неповиновения по всей стране.

Жительница Еревана Лусине Карамян пришла на митинг с трехлетним ребенком. По ее словам, не остановила ее даже дождливая погода. "Я с первого дня борьбы здесь, по-другому и не может быть. Я борюсь за свою родину, за Армению, за Арцах, за будущее своего ребенка. Мы должны отстранить предательскую власть и построить свою страну", - отметила женщина.

Еще одна участница акции Карине Серобян обвиняет в проигрыше в карабахской войне Никола Пашиняна. Она считает недопустимым любые уступки Азербайджану. "Я в свое время вышла на митинги Пашиняна и в 2018 году проголосовала за него. Ошиблась, и пришла сюда исправить свою ошибку - чтобы Пашинян дальше правил страной и вел к катастрофе", - сказала Серобян.

Напомним, Никол Пашинян занял пост премьер-министра Армении после массовых акций протеста четыре года назад. Чуть больше десяти дней потребовалось жителям Еревана на то, чтобы власти Армении исполнили требования протестующих и пошли на попятную в ходе “бархатной революции” в апреле 2018 года. Под давлением протестующих согласился уйти в отставку с поста премьера Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении и не сдержал своего обещания не претендовать на высшие посты в руководстве страны. Однако и после свержения Саргсяна массовые протесты в стране не прекратились. Никол Пашинян возглавил оппозицию и претендовал на пост премьер-министра Армении, в итоге ему удалось стать главой правительства страны. "Кавказский узел" вел обновляемую фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а новости о ходе "бархатной революции" размещал на тематической странице "Пашинян берет власть".

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